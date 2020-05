Archivbild: Volles Nordbad am Nachmittag

Freibad-Saison startet am 1. Juni in Erfurt

Auch in der Landeshauptstadt ist es soweit: Mit dem Monatswechsel starten die ersten Freibäder am 1. Juni in die Saison. Zwei der vier Freibäder der Stadtwerke, das Nordbad und das Strandbad Stotternheim, öffnen pünktlich zum Kindertag wieder die Türen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Im Strandbad kann am Pfingstmontag ab 9.30 Uhr gebadet werden, wochentags ab 10 Uhr. Das Nordbad öffnet seine Pforten ab 8 Uhr für Badegäste (dienstags bis sonntags ist ebenfalls ab 8 Uhr offen, an den übrigen Montagen ab 10 Uhr). Auch die Kioskbetreiber in beiden Bädern freuen sich auf Besucher.

Hygiene- und Schutzregeln sind zu beachten

Auch im kühlen Nass kommen Besucher um Corona-Regeln nicht herum: Für die Bäder wurde ein Schutz- und Hygienekonzept erarbeitet, welches vom Erfurter Gesundheitsamt bestätigt wurde. So gilt in beiden Freibädern: Mindestens 1,5 Meter Abstand halten – auch im Wasser.

Badegäste werden gebeten, die Desinfektionsspender im Eingangsbereich zu nutzen. Aus hygienischen Gründen werden die Reinigungsfrequenzen erhöht, Handläufe, Türklinken, Umkleiden und Sanitärräume regelmäßig gereinigt und desinfiziert.

Auf der Grundlage der Schutz- und Hygienekonzepte müssen außerdem die Besucherzahlen angepasst werden. So dürfen im Erfurter Nordbad nur 1.500 Badegäste gleichzeitig auf der Anlage sein. Im Strandbad sind 3.750 Personen erlaubt.

Telefon-Hotline zu Platzkapazitäten eingerichtet

Damit sich Besucher informieren können, ob noch ausreichend Plätze in den beiden Bädern zur Verfügung stehen, wurde eine Hotline von 8 bis 21 Uhr eingerichtet. Unter der Telefonnummer: 0361/564 3571 erfahren Badegäste, ob die Höchstzahl schon erreicht ist.

Abhängig davon, wie es in den großen Bädern anläuft, sollen auch die beiden kleinen Bäder – Möbisburg und Dreienbrunnenbad – bald wieder geöffnet werden. Für die Schwimmhallen gibt es noch keinen Termin.

