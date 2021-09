Freibadsaison in Stotternheim geht zu Ende - Erfurter Nordbad verlängert

Erfurt. Das Stotternheimer Strandbad schließt planmäßig seine Pforten. Das Nordbad öffnet aber für einen weiteren Tag.

Wer noch einmal echtes Strandfeeling erleben möchte, hat dazu bis 12. September Gelegenheit. Am Sonntag öffnet das Strandbad Stotternheim letztmalig in dieser Saison von 9.30 bis 19.30 Uhr. Im Nordbad wird die Saison um einen Tag verlängert. Den Kindertag am 20. September kann man dort von 8 bis 21 Uhr genießen. Kinder und Schüler mit Schülerausweis erhalten am Thüringer Feiertag im Nordbad freien Eintritt.