Froschkönig ist kurz vor Start des Erfurter Weihnachtsmarktes wieder aufgetaucht

Erfurt. Der Froschkönig, der vor wenigen Tagen aus dem Märchenwald auf der Erfurter Rathausbrücke verschwunden war, ist wieder aufgetaucht.

Der Froschkönig aus dem Erfurter Märchenwald ist wieder da. Britta Schatton und Dirk Büttner hatten ihn bei einem Spaziergang am Montagabend entdeckt und in Sicherheit gebracht. „Damit er nicht friert, hat er die Nacht in der Krämerbrücke 7 im Warmen verbracht“, erzählen die Finder. Abgestellt wurde die Stofffigur vermutlich zwischen 21 Uhr und 21.30 Uhr.

Am Frosch befestigt war ein „Bekennerschreiben“ mit den Worten „Hallo Erfurt! Bin aus dem Urlaub zurück. LG euer Froschkönig“. Wo der Frosch im Urlaub war, ist unbekannt. Oberbürgermeister Andreas Bausewein wird ihn gegen 16.45 Uhr zurück zur Königstochter setzen.