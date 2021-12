Führung in der Erfurter Kaufmannskirche

Altstadt. Zur letzten Führung in diesem Jahr wird am Donnerstag eingeladen.

Zur Führung durch die frisch sanierte Kaufmannskirche lädt die evangelische Kaufmannsgemeinde letztmals in diesem Jahr am heutigen Donnerstag ein. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Luther-Denkmal auf dem Anger. Pfarrer i. R. Klaus Bürger führt in die am 1. Advent nach umfangreichen Sanierungs- und Umbauarbeiten wieder eingeweihte Kirche. Der Eintritt ist frei.

Die im Jahre 1248 erstmals urkundlich erwähnte Kaufmannskirche ist einer der Predigtorte von Martin Luther. In dem Gotteshaus in der Altstadt Erfurts wurden außerdem die Eltern von Johann Sebastian Bach getraut und 60 ihrer Nachfahren getauft. Zudem ist hier das einmalige Spätrenaissance-Ensemble aus Altar, Kanzel und Taufstein der Erfurter Künstlerfamilie Friedemann zu bewundern.