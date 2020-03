Fünf neue Corona-Infizierte in Erfurt: So haben sie sich angesteckt

Im Laufe des Mittwochs hat sich die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten in Erfurt auf 62 erhöht. Wie die Stadtverwaltung informierte, konnte auch herausgefunden werden, wie sich die Menschen infiziert haben. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Bei einer dreiköpfigen Familie handelt es sich um Rückkehrer aus Madrid, eine Frau ist in Koblenz mit dem Virus in Kontakt gekommen. Die Recherche zu den fünf neu Infizierten, die heute Morgen bereits gemeldet wurden, ergab, dass sich ein Mann wohl in einer Kaserne angesteckt hat.

Stand 13 Uhr befanden sich 752 Personen in Quarantäne, 174 davon sind Erkrankte und Kontaktpersonen, 578 sind Reiserückkehrer. Weiterhin liege die Zahl der bereits Genesenen bei acht.