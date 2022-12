Funke Medien Thüringen überträgt alle Heimspiele der "Basketball Löwen Erfurt" exklusiv

Wenn die "Basketball Löwen Erfurt" vor heimischer Kulisse kämpfen, kann man nun auch am Bildschirm mitfiebern.

Erfurt/Essen. Funke Medien Thüringen baut seine erfolgreichen Streaming-Aktivitäten weiter aus. So werden demnächst alle Heimspiele der "Basketball Löwen Erfurt" übertragen.

Funke Medien Thüringen setzt erneut ein Ausrufezeichen in puncto TV-Berichterstattung und baut seine Streaming-Aktivitäten im Profisport weiterhin massiv aus. Ab sofort überträgt das Erfurter Medienhaus alle Heimspiele der "Basketball Löwen Erfurt" in der "Barmer 2. Basketball-Bundesliga ProB" live und exklusiv.

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit den 'Basketball Löwen Erfurt' erneut einen ambitionierten Kooperationspartner in der Region gefunden haben", sagt Roman Seefeldt, Projektmanager bei Funke Medien Thüringen. "Erstmals übertragen wir Basketball live und wollen so die große Fanszene des Klubs, aber auch interessierte Leser und Neukunden für die unsere hochwertigen Streams begeistern." Bereits im August sicherte sich Funke die Übertragungsrechte für zehn Partien der beiden Thüringer Fußballtraditionsvereine FC Rot-Weiß Erfurt und FC Carl Zeiss Jena. Aufgrund der riesigen Nachfrage baute das Erfurter Medienhaus diese Kooperation erst kürzlich aus.

Abonnenten zahlen nicht extra

Eine ähnliche Nachfrage spürten die Macher auch beim ambitionierten Basketball-Drittligisten aus Erfurt, der regelmäßig über 1000 Zuschauer in die Halle lockt und die Teilnahme an den Playoffs anstrebt. Die Livestreams des 2018 gegründeten Klubs werden auf thueringer-allgemeine.de/basketball, otz.de/basketball und tlz.de/basketball abrufbar sein. Das Besondere: Abonnenten zahlen keine zusätzliche Gebühr. Alle anderen Interessenten können das jeweilige Spiel für fünf Euro buchen und erhalten darüber hinaus einen 14-tägigen Plus-Zugang zu den Portalen der Thüringer Funke-Tageszeitungen.

Die Kooperation der Basketballer mit Funke Thüringen ist die erste Zusammenarbeit mit einem Zeitungsverlag. "Die 'Basketball Löwen Erfurt' sind stolz und froh, mit der Funke Mediengruppe einen so wichtigen Partner gewonnen zu haben", freut sich Matthias Herzog, Geschäftsführer der Betreibergesellschaft XXL Baskets GmbH. "Die Übertragung aller Heimspiele über den Livestream-Kanal der Funke Mediengruppe wird die tolle Stimmung und Spannung bei den Spielen zu vielen Fans transportieren." Die erste Übertragung gibt es am Samstag, 10. Dezember, wenn die Löwen ab 16 Uhr die Fraport Skyliners Juniors zu Gast in der heimischen Riethsporthalle haben.

