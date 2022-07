Geschichten rund um den DDR-Film am Samstag in Erfurt

Erfurt. Projekt der Universität lädt zu einem unterhaltsamen Nachmittag mit Gesprächen und Film rund um das Kinokultur in der DDR ein.

Das Forschungsteam „Kino in der DDR“ lädt am Samstag zu einem neuen Workshop ein. Unter dem Titel „Kinogeschichte(n) in der DDR“ wollen die Wissenschaftler der Universität Erfurt ab 15 Uhr mit interessierten Bürgern ins Gespräch kommen. Auf dem Programm stehen Vorträge von Referenten aus Berlin und Dresden.

Neben „Klubkinos, Visionsbars und Kino-Cafés in der DDR” um 15.30 Uhr und einem Einblick in die „Kinoarchitektur der DDR im Spiegel der Philokartie” um 16.30 Uhr wird es auch um das Thema „Der ,Filmspiegel’ in Wende-Zeiten: Wie weit konnte sich eine Film-Zeitschrift aus der DDR verändern?” (17 Uhr) gehen .

Workshopnachmittag mit DEFA-Sommerfilm

Die Teilnahme ist kostenfrei. Interessierte können am gesamten Workshop teilnehmen oder sich für einzelne Vorträge zu entscheiden, die sie gern hören möchten.

Nach dem Workshop schließt der DEFA-Film “Vorspiel” (1987) als Teil der Dacheröden-Reihe “Kino im Salon” an. Der Film dreht sich um Dekorationslehrling Tom (Hendrik Duryn), der Hals über Kopf in die neu zugezogene Corinna (Susanne Hoss) verliebt ist. Die melancholische Liebesgeschichte ist bei ihren damaligen Zuschauern bis heute für die Szene des „ABC der Verführung“ in einem abgewrackten Auto bekannt. Wie in der Kino-Reihe üblich, gibt es eine Filmeinführung, die im Rahmen des Workshop-Tages des „Kino in der DDR“-Projekts um 19.30 Uhr von Mirko Wiermann von der DEFA-Stiftung und Christiane Kuller, Professorin für Zeitgeschichte an der Universität Erfurt, gestaltet wird. Teilnehmende keinen Eintritt zahlen.

„Kinogeschichte(n) in der DDR“, Samstag, den 9. Juli ab 15 Uhr. Anmeldung per E-Mail: kino-ddr@uni-erfurt.de