Blaulicht und Sirene von Rettungswagen, Polizei und Feuerwehr gehören zum Alltag, vor allem in einer größeren Stadt wie Erfurt. Doch ein weiß-grüner Ford auf Einsatzfahrt sorgt für verwunderte Blicke. Kommt er angerast, sollte genauso Platz gemacht werden wie bei anderen Rettungsfahrzeugen. In diesem Auto sitzt ein Baby-Notarzt. Ist er unterwegs, befindet sich ein Früh- oder Neugeborenes in höchster Gefahr.

Seit 2004 hält das Helios Erfurt den Baby-Notarzt-Zubringerdienst vor – rund um die Uhr, egal ob Wochenende ist oder Weihnachten. Die Klinik ist ein Krankenhaus der Maximalversorgung. Hier erblicken im Jahr etwa 1750 Kinder das Licht der Welt, etwa 95 Prozent sind gesund. Sind bei einer Frau Probleme in der Schwangerschaft bekannt, die zu einer gefährlichen Geburt führen könnten, wird diese ins Helios geschickt. Doch manchmal kommt ein Baby schneller, viel zu früh oder es treten Komplikationen unter der Geburt auf. Kleinere Kliniken, Geburtshäuser oder ein Notarzt bei einer plötzlich einsetzenden Hausgeburt rufen auf Station 40 des Helios an. Der Baby-Notarzt kommt zum Einsatz. „Meistens ist das nachts der Fall“, sagt Chefarzt Prof. Dr. Axel Sauerbrey. „Wir haben die Verantwortung für andere Kliniken, die nicht Level 1 haben.“ In Thüringen sind nur die Krankenhäuser in Erfurt, Jena und Suhl im Level-1-Status. Benötigt ein Neu- oder Frühgeborenes schnelle medizinische Hilfe, fährt der Baby-Notarzt bis Nordhausen, Mühlhausen, Eisenach, Sömmerda und Arnstadt. Der Abholdienst – ein Arzt bringt das Baby nach Erfurt – ist Pflicht. Allerdings würde wertvolle Zeit verloren gehen. Daher bietet das Helios-Klinikum den Zubringerdienst an. Praktisch bedeutet das: Der für diesen Dienst eingeteilte Neonatologe fährt bei Bedarf mit dem weiß-grünen Ford direkt zum Ort der Geburt, auch von daheim. Bei dem Neugeborenen angekommen, kann er sich um das Kind kümmern. Der Rettungswagen wird von der Klinik über die Leitstelle angefordert, holt sich im Helios den Transportinkubator und fährt hinterher. „Im Notfall zählt jede Minute, oft besteht akuter Sauerstoffmangel. Der Zeitfaktor spielt eine wesentliche Rolle. Daher ist es effektiver, wenn wir direkt hinfahren“, sagt Oberärztin Kathrin Roefke. Sie arbeitet seit 2006 im Helios, seit 2009 ist sie Neonatologin und somit auch als Baby-Notarzt unterwegs. „Mindestens einmal pro Woche werden wir gebraucht und fahren zu Notfällen in andere Kliniken.“ Was sie erwartet, ist erst vor Ort einschätzbar. Anspannung begleitet die Ärzte bei jeder Fahrt, „ein solcher Einsatz ist für alle Beteiligten emotionaler Stress“, sagt Prof. Axel Sauerbrey. „Doch der Baby-Notarzt kann viel Unglück abwenden.“ Auf dem Auto befindet sich ein Notfallkoffer mit Geräten und Schläuchen zur Beatmung, Katheder, Zugänge, Medikamente. Vieles ist klein, filigran – die Babys wiegen teils nur knapp mehr als zwei Stück Butter. Das Erreichen der 23. Schwangerschaftswoche gilt in Deutschland als Grenze der Lebensfähigkeit von Frühgeborenen mit medizinischer Hilfe. Ist das Neugeborene stabil für einen Transport, bringt es der Baby-Notarzt auf die neonatologische Station in Erfurt. Hier stehen 14 Betten bereit, etwa 330 Babys werden jährlich betreut. „Davon sind 65 bis 70 Kinder unter 1250 Gramm“, erzählt Prof. Axel Sauerbrey. Umfassende Nachuntersuchungen werden durchgeführt, um Langzeitverläufe in der kognitiven und neurologischen Entwicklung zu beobachten. Zudem bietet das Klinikum ein Treffen zum Frühgeborenentag an. „Wenn man jemanden trifft, den man noch als Neugeborenes kennt und sich daran erinnert, ist das ein schöner Moment, zu sehen, was aus ihm geworden ist“, sagt Kathrin Roefke.