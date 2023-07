Große Schaufenster am Erfurter Löbertor warten auf Ideen

Erfurt. Der Investor überlässt die Schaufenster der Stadt Erfurt zur Nutzung. Die Frage ist nur: Was soll da rein?

Wie die Schaufensterflächen des in Bau befindlichen Löbertor-Parkhauses am besten genutzt werden können, prüft die Stadtverwaltung. Gesucht würden Optionen, wie die umfangreichen Fensterflächen „nachhaltig und sinnvoll“ genutzt werden könnten, heißt es auf eine Stadtratsanfrage von Mehrwertstadt-Fraktionschef Sebastian Perdelwitz. Per Durchführungsvertrag mit dem Investor darf die Stadt die Schaufenster für Kunst, Kultur und Information nutzen.