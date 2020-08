Am Mittwoch gab es einen Großeinsatz am Landtag in Erfurt. (Archiv-Foto)

Erfurt. Am Landtag kam es am Mittwoch zu einem Großeinsatz, nachdem dort am Morgen ein Brief mit einer unbekannten Substanz eingegangen ist.

Großeinsatz wegen verdächtigem Brief im Landtag - Frau im Krankenhaus

Am Mittwochvormittag kamen Polizei und Feuerwehr am Abgeordnetengebäude des Erfurter Landtags zum Einsatz. Dort war am Morgen ein verdächtiger Brief mit einer pulverförmigen Substanz angekommen.

Die Feuerwehr errichtete ein Dekontaminierungszelt vor dem Gebäude.

Laut Angaben der Polizei, ist derzeit unklar, um welche Substanz es sich handelt. Am Mittag werden Experten des Landeskriminalamtes erwartet, die ausschließen sollen, dass es sich hierbei um Sprengstoff handelt.

Der Brief sei an ein Mitglied der Landtagsfraktion der Grünen adressiert gewesen. Eine Frau, die den Umschlag am Morgen öffnete, wurde zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht, so die Polizei weiter.

