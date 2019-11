Grüne Erfurts wollen auf Parkhaus am Löbertor verzichten

Seit gut fünf Jahren befasst sich der Erfurter Stadtrat intensiv mit den Plänen, in der Löberstraße – quasi als dortigen Eingang in die City – ein Parkhaus und Hotel zu errichten. Mit einem Beschluss soll der Stadtrat in seiner Sitzung morgen nun das Bebauungsplanverfahren einleiten.