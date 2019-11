Grüne mit neuer Spitze in Erfurt

Dem neu gewählten Erfurter Kreisvorstand Bündnis 90/Die Grünen gehören Marcus Neumann als Vorstandssprecher, Julia Ströbel als Vorstandssprecherin, Holger Liersch als Schatzmeister sowie Jeanne Thon, Lia Fink und Nico Paul als Beisitzerinnen und Beisitzer an. Nach dem Superwahljahr 2019 will sich das Gremium wieder verstärkt auf die inhaltlich-politische Arbeit konzentrieren. Das Grüne Büro an der Michaelisstraße 15 bleibe zentrale Anlaufstelle für Mitglieder sowie Interessierte. Es ist dienstags von 9 bis 12 Uhr geöffnet. (red)