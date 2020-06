Der Tower am Flughafen Erfurt-Weimar (Archiv)

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Grüne wollen Flughafen Erfurt-Weimar schließen

Die Thüringer Grünen sprechen sich für die Schließung des Flughafen Erfurt-Weimar aus. In einem ersten Schritt soll der Flughafen über die bisher festgelegten Subventionen keine weitere Zuschüsse vom Land erhalten. Das geht aus dem Klima-Konjunkturprogramm der Landtagsfraktion hervor.

„Mit diesem Beschluss machen wir deutlich, dass es uns allen darum gehen muss, in eine möglichst krisenfeste Zukunft zu investieren“, erklärte die Fraktionsvorsitzende Astrid Rothe-Beinlich. „Der klimaschädliche Luftverkehr darf nach der Corona-Krise nicht auf die vorherigen Wachstumspfade zurückkehren. Staatliche Fehlinvestitionen in Regionalflughäfen dürfen nicht mehr weiter verlängert werden“, heißt es in dem einstimmigen Beschluss.

Stattdessen soll der Flughafen einer alternative Nutzung zugeführt werden. Mit der Flughafen-Gesellschaft sowie Zulieferunternehmen soll eine sozial verträglich Lösung gesucht werden.