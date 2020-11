Guten Morgen, Erfurt: Wackelnde Dienstpläne

Das Regal mit den Nudeln und auch der Bereich mit dem Klopapier sind gut gefüllt in einer von vier Kaufhallen der unserem Dorf nächstgelegenen Kleinstadt. Keine Versorgungsengpässe zu entdecken. Damit das so bleibt, sind selbst am ganz frühen Samstagmorgen kurz nach dem Öffnen der Ladentür die Mitarbeiter emsig dabei, Lücken aufzufüllen oder noch mehr Waren unterzubringen. Erst mal nichts Auffälliges auf den ersten Blick.

Doch der Marktleiter schwirrt mit vollen Händen, aber deutlich weniger Elan als sonst üblich zwischen den Gängen herum und erzählt der Kundschaft auch warum. Sechs Leute gleichzeitig fehlen in seinem Team, weil sie in Quarantäne mussten. Macht Sinn, wirft aber wohl derzeit auch anderswo als nur in Schulen die Dienstpläne über den Haufen. Für den kleinen Nahversorger auf wenigen Quadratmetern bedeutet dies, er stand kurz vor der vorübergehenden Schließung. Er konnte sie abwenden, in dem er zwei seiner Leute aus dem Urlaub zurückholte. Dass so etwas keinen Spaß macht, ist nachvollziehbar. Betriebsfremde Aushilfen holen? Zu riskant bei den Infektionszahlen. Nachdem er sich die Sorgen von der Seele geredet hat, die ansonsten hinter den Kulissen blieben, kommt noch ein optimistisches: „Was hilft’s? Da müssen wir eben alle zusammen durch.“