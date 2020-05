Frank Karmeyer zum Festhalten an der Buga 2021

Guten Morgen, Erfurt: Zerrissene Werbeträger

Natürlich kann man sich darüber streiten, ob die blechernen Gießkannen das richtige Maskottchen sind, ob der Bastionskronenpfad eine gute Idee und die Petersberggestaltung ein Hit sein werden – eine sachliche Diskussion ist schließlich nicht verboten. Auch dann nicht, wenn Verschwörungstheoretiker mit Alu-Hut bisweilen anderes behaupten...

Ich will sagen, nicht jeder muss ein Bundesgartenschau-Fan sein. Aber man kann durchaus gut finden, das die Buga einiges in Bewegung gebracht hat in der Stadt, hier und dort modernisiert und investiert wird, auch wenn nicht allen alles gefällt.

Manches bewegt sich schneller, manches langsamer auf den Eröffnungstermin zu. Vielleicht sogar zu langsam, um noch rechtzeitig fertig zu werden. Aber, wer sich andernorts umschaut wird gewahr: Das gehört quasi zu einer jeden Buga dazu. Während vorn die ersten Gäste anklopfen, rollt hinten der letzte noch den Rollrasen aus.

Ich jedenfalls freue mich, dass die Wackelpartie ein Ende hat und die Buga 2021 gesetzt bleibt. Nichts mit Aufschub oder Kürzen.

Der Countdown läuft. Karten gibt’s schon – und nun bestimmt auch jemanden, der die Litfaßsäulen zur Buga-Bewerbung neu beklebt und mit neuen Infos versorgt. So zerfledert, beschmiert und zerrissen sind sie ganz gewiss keine guten Werbeträger für ein derartiges Projekt. Darf ich bitten?