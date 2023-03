In Erfurt wurde eine Frau ihrer Handtasche beraubt (Symbolfoto).

Handtaschenräuber verletzt Frau in Erfurt

Erfurt. Der bislang unbekannte Täter soll der Frau am frühen Morgen aufgelauert, berichtet die Erfurter Polizei. Er entkam mit der Beute.

Ein unbekannter Räuber hat in Erfurt einer Frau aufgelauert, sie angegriffen und ihr die Handtasche entrissen. Das hat die Polizei mitgeteilt. Der Raub geschah am frühen Samstagmorgen in Melchendorf. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Die Frau wurde durch den Raub leicht verletzt. Sie ist 46 Jahre Jahre alt. Tatort war nach Polizeiangaben die Max-Planck-Straße am Drosselberg. Der Täter habe unerkannt flüchten können, so die Polizei.

Die Polizei hofft auf Zeugen und bittet diese, Wahrnehmungen dem Inspektionsdienst Süd (Teil.: 0361 7443 0) unter Angabe der Vorgangsnummer 0079112/2023 mitzuteilen.