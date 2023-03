Weibliche Hanfpflanzen, die anfangen Blüten auszubilden und Harz zu produzieren. Sie enthalten den Wirkstoff Tetrahydrocannabinol (THC), der für die rauscherzeugenden Zustände in Marihuana verantwortlich ist.

Hanfverband ruft in Erfurt zu Demo auf

Erfurt. Der Hanfverband Thüringen plant am kommenden Sonntag am Erfurter Fischmarkt eine Kundgebung zur Legalisierung von Cannabis.

Der Hanfverband Thüringen plant am Sonntag, den 26. März, von 11 und 15 Uhr eine Kundgebung nahe des Fischmarktes zu veranstalten. Hintergrund ist die Forderung nach einer sofortigen Entkriminalisierung der Cannabis-Konsumenten, heißt es in einer Mitteilung. Noch im ersten Quartal 2023 plane die Berliner Ampel-Koalition einen Gesetzentwurf zur Cannabis-Legalisierung vorzustellen.

Seit Beginn der Regierungsarbeit und der Ankündigung im Koalitionsvertrag, Cannabis als Genussmittel in Fachgeschäften an Erwachsene abzugeben, seien bereits mehr als 226.665 konsumnahe Strafverfahren eingeleitet worden – auch bei geringen Mengen. Dies habe gravierende Folgen für die Nutzer. Die Grenze, bei der in Thüringen Verfahren eingestellt werden können, beträgt aktuell zehn Gramm.