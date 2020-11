Haushaltsplan für Erfurt erst im Frühling

Bis in diese Woche hinein war alles unklar, nun könne aber der Entwurf des Haushaltsplanes für die Landeshauptstadt fertiggestellt werden. War bisher wegen allein 20 Millionen Euro an Steuerausfällen an einen ausgeglichenen Plan nicht zu denken, so Finanzdezernent Steffen Linnert (SPD), hätte die gerade beschlossene Finanzgarantie des Landes eine Sicherheit gegeben, um loszulegen.

Hohe zweistellige Millionenlücke ist zu schließen

Noch im Sommer hatte Linnert in Einklang mit Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) einen Haushaltsplan-Entwurf für den Dezember angekündigt. „Den wird es definitiv nicht geben“, so Linnert, weil allein das Geld des Landes, wenn es denn auch einen Beschluss dazu gibt, nicht alle Löcher stopft. Noch klaffe eine hohe zweistellige Millionen-Lücke in dem intern bereits vorliegenden Zahlenwerk. So müssten die Kollegen in den verschiedenen Dezernaten der Stadtverwaltung nun suchen, wo noch in ihren Bereichen gekürzt werden könne. Was nicht im Schnelldurchlauf geschehen könne.

CDU fordert schnelle, fachliche Diskussion der Haushalts

Dieses wird bei einigen Fraktionen im Stadtrat wenig Freude hervorrufen. Bereits in dieser Woche hatte die CDU Druck gemacht: „Die angekündigte vorläufige Haushaltsführung und die Ungewissheit, was danach kommt, sorgen bei vielen Erfurterinnen und Erfurtern, Vereinen und Trägern für Ängste“, sagt Michael Panse, finanzpolitischer Sprecher der CDU-Stadtratsfraktion. „Nur durch einen zeitnahen Haushaltsentwurf kann endlich Klarheit geschaffen werden. Oberbürgermeister und Finanzbeigeordneter sind hier in der Verantwortung.“ Und er fordert, dass die Karten auf den Tisch gelegt werden. „Erst wenn dem Stadtrat ein Haushaltsentwurf oder zumindest Eckpunkte für diesen vorliegen, können eine Bewertung und fachliche Diskussion dazu erfolgen.“

Ämter wegen Corona-Auswirkungen in Leistungsfähigkeit eingeschränkt

Ein bisschen Geduld wird die CDU wohl noch aufbringen müssen. So geht Dezernent Linnert davon aus, dass im März der Stadtrat den Entwurf vorgestellt bekommt und – wenn alles gut geht – ein durchs Landesverwaltungsamt genehmigter Haushalt im zweiten Quartal nächsten Jahres vorliegt. Und diese Prognose sei durchaus mit Optimismus behaftet. Denn derzeit könne man nicht von einer normalen Leistungskraft der Ämter ausgehen. Wegen hohen Krankenstandes und Corona-Quarantäne sowie die Umstrukturierung in Richtung Homeoffice könnten die betreffenden Abteilungen in den Dezernaten nur mit geringerer Kraft arbeiten. Nicht zu vergessen seien auch die Abordnungen von Mitarbeitern in andere Abteilungen, etwa zum Stadtordnungsdienst.

In den vergangenen Wochen hatte die bisherige Nicht-Vorlage eines Haushaltsplan-Entwurfs immer wieder für Kritik gesorgt. So sprach Karola Stange (Linke) von einer Missachtung des Stadtrats und warf ein, dass die Abgeordneten auch zu einem noch nicht vollständig ausgearbeiteten Plan diskutieren könnten, „auch über Fehlbeträge“.

Intensive Diskussionen erwartet der Finanzbeigeordnete ohnehin. Wenn der Plan vorliege, müssten sich die Parteien Gedanken machen, welche ihrer darin stehenden Wünsche zu halten seien.