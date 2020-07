Helge Schneider wird am 27. Juli auf dem Domplatz in Erfurt auftreten.

Erfurt. Helge Schneider & The Deadly Brothers werden am 27. Juli im Rahmen der Domstufen-Open-Air-Konzerte in Erfurt ihre ganz eigene Definition von Jazz präsentieren.

Helge Schneider & The Deadly Brothers am 27. Juli in Erfurt

Die Mediengruppe Thüringen holt für ihre Konzert-Reihe „Klassik meets Jazz and Rock“ am 27. Juli den Filmemacher, Musiker, Komiker, Schriftsteller und vor allem Jazz-Liebhaber Helge Schneider für ein exklusives Open-Air-Konzert auf den Domplatz nach Erfurt. Gemeinsam mit dem britischem Ausnahme-Schlagzeuger Pete York und dem aktuellen Aushängeschild unter den Blues-Gitarristen in Deutschland, Henrik Freischlader, bildet das Trio die Formation „Helge Schneider & The Deadly Brothers“.

Die drei Musiker werden bei ihrem Auftritt ein Potpourri an Jazz, Blues, Rock und Pop abfeuern und sich dabei durch alle Epochen dieser Stilrichtungen jammen. Bei seinem Auftritt in Erfurt präsentiert Schneider, der in den Neunzigerjahren mit dem Lied „Katzeklo“ deutschlandweit bekannt wurde, dann sicher auch Songs aus seinem neuen am 28. August erscheinenden Album. Der 64-jährige Multi-Instrumentalist gab ihm den schlichten wie herzergreifenden Namen „Mama“.

Im Vorfeld werden daraus die beiden Singles „Ich setz mein Herz bei E-bay rein“ (Erscheinungsdatum: 10. Juli) und „Heute hab ich gute Laune“ (14. August) veröffentlicht. Die Songnamen verraten, dass Helge Schneider wohl zum Glück seinen Humor auch während der Corona-Krise nicht verloren hat.

„Wir freuen uns sehr darauf, am 27. Juli den Jazz-Entertainer Helge Schneider & The Deadly Brothers in Erfurt auf dem Domplatz präsentieren zu können“, sagt Wieland Kniffka, Abteilungsleiter Messen & Events der Mediengruppe Thüringen, wohlwissend, dass der Ausnahmekünstler noch vor einigen Wochen in einem YouTube-Video bekannt gab, aufgrund der grassierenden Corona-Pandemie eine „ganze Weile nicht live auftreten“ zu wollen, weder vor Autos, noch von Zuhause aus vor laufenden Kamera.

Helge Schneiders Statement

Michael Tallei, Geschäftsführer der Mediengruppe Thüringen, freut sich darauf, den Menschen in Thüringen „ein unvergessliches Konzerterlebnis vor der herrlichen Kulisse von Dom- und Severi-Kirche ermöglichen zu können.“

Helge Schneider & The Deadly Brothers

Termin: 27. Juli 2020

Location: Domplatz Erfurt

Besetzung: Helge Schneider (Hammond-Orgel und Gesang), Pete York (Schlagzeug), Henrik Freischlader (Gitarre).

Wichtige Info: Das Konzert ist auf eine maximale Besucherzahl von 500 Menschen begrenzt!

Die Karten sind in unserem Online-Ticketshop oder in den Geschäftsstellen der Mediengruppe Thüringen erhältlich.

Klassik Meets Jazz & Rock mit Helge Schneider und Karat

Nach Helge Schneider wird nur einen Tag später, am 28. Juli, die deutsche Kultband Karat auf dem Domplatz in Erfurt auftreten. Vor genau 45 Jahren führte deren Lied ‘’Über Sieben Brücken’’ erstmals die Jahreshitparade an. Und auch heute klingen Songs der Band, wie „Der Blaue Planet“ oder „Jede Stunde“, noch immer innovativ und absolut zeitlos.

Mit den beiden Konzerten untermauern die Mediengruppe Thüringen und das Theater Erfurt ihre jahrelang anhaltende Partnerschaft. Mehr Infos dazu finden Sie hier.