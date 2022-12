Helios-Klinikum Erfurt hat neuen Ärztlichen Direktor

Erfurt. Der bisherige Ärztliche Chef des Helios-Klinikums, Thomas Steiner, soll den Start der universitären Ausbildung am Standort Erfurt begleiten. So wird die Spitze neu sortiert.

Prof. Dr. Heinrich V. Groesdonk wird Ärztlicher Direktor des Helios Klinikums Erfurt und folgt damit auf Prof. Dr. Thomas Steiner, dies teilt am Mittwochvormittag das Klinikum mit.

Steiner werde sich, wie es heißt, künftig intensiviert dem Aufbau universitärer Strukturen am Standort Erfurt widmen und daher die Funktion des Ärztlichen Direktors zum 1. Januar 2023 an seinen Stellvertreter Heinrich V. Groesdonk übergeben. Steiner wechselt umgekehrt in die stellvertretende Rolle.

Im April sollen erste Studierende ihre Ausbildung beginnen

Hintergrund sind die Pläne für die neue Medizinische Hochschule in Erfurt. Die private HMU Health and Medical University hat ihren Start mehrfach geändert. Jetzt ist geplant, im April 2023 erste Studierende der Humanmedizin auf dem Helios-Campus zu begrüßen und somit ein neues Kapitel der universitären medizinischen Ausbildung zu beginnen.

Den Aufbau universitärer Strukturen am Standort Erfurt zu begleiten, sei für Professor Steiner eine Herzensangelegenheit. Die HMU Health and Medical University hatte zuletzt gegenüber dieser Zeitung den Studienbeginn für Sommer 2023 angekündigt.

Heinrich Groesdonk weiter bei Helios-Kooperationen federführend

Professor Groesdonk werde laut Medieninfo die neue Position als Ärztlicher Direktor in Kombination mit seiner Funktion als Sprecher der Steuerungsgruppe Medizin in den Helios Kliniken Thüringen Mitte und Chefarzt der Interdisziplinären Intensivmedizin in Blankenhain und Erfurt fortführen.