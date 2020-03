Hilfsangebote für Menschen auch in Erfurts Ortsteilen

Im Dezember 2019 hatte sich in Erfurt ein neues Taxiunternehmen – „Clever Car Taxi & Fahrdienste“ – gegründet (wir berichteten). Damals, beim Start, wussten die beiden Unternehmer Andy Wesemann und Andreas Urbanneck noch nichts von einem Virus namens Corona. Der hat inzwischen die ganze Welt im Klammergriff und viele Menschen sind ihm bislang noch schutzlos ausgeliefert. Vor allem Alte, Kranke, Schwache, Alleinerziehende mit Kindern stehen vor einem ganzen Berg an Problemen. Dem Einkauf zum Beispiel. Für diese Menschen wird die gesundheitliche Bedrohung zum Hindernis, wenn die notwendigen Einkäufe zu erledigen sind. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Der Solidargedanke hat inzwischen schon eine beträchtliche Anzahl an Hilfsangeboten – in der vergangenen Woche berichteten wir von 200 jungen Menschen, die sich in einer Aktion Einkaufshilfe organisiert haben – hervorgebracht. Doch nichts ist so perfekt, als dass es nicht noch einen Ticken besser ginge. Dachten sich auch Wesemann und Urbanneck. Die beiden unterbreiten nun ein noch weitreichenderes Angebot.

Und das im wahrsten Wortsinne. Die beiden Clever-Car-Taxi-Gründer bieten all jenen, die nicht aus der häuslichen Umgebung heraus dürfen oder wollen oder können, einen Einkaufs- und Botenservice an, der nicht nur das Gebiet der Erfurter Kernstadt umfasst, sondern auch alle zur Landeshauptstadt gehörenden Ortsteile. „Wir stellen je nach Bedarf sechs oder sieben Fahrzeuge unserer Gesamtflotte (19 Fahrzeuge) bereit, um Einkäufe zu übernehmen“, erläutert Wesemann. Er habe dazu schon Kontakt zu einer ganzen Reihe Supermärkte und Einkaufszentren aufgenommen und Gespräche geführt. Die Bereitschaft, bei dem Projekt mitzuwirken, sei auf jeden Fall da.

Anfahrtspauschale wird vorab mitgeteilt

Wesemanns und Urbannecks Plan sieht so aus. Die Interessenten, die einen Einkauf tätigen wollen, ohne selbst vor die Tür zu gehen, rufen an, geben bis 14 Uhr ihre Bestellung für den folgenden Tag in Erfurts jüngster Taxizentrale auf. Die Bestellung wird an die nächst gelegene Einkaufsstätte – oder auch eine Apotheke – übermittelt. Und genau hier fehlt bislang ein Bindeglied. Freiwillige, die in den Verkaufsstellen, die mitmachen, die Verkäufe laut Liste zusammenstellen. „Dazu suchen wir noch Leute, die in dieser extremen Situation mitmachen, um Hilfsbedürftigen unter die Arme zu greifen. Wenn vier oder fünf am Anfang mitmachen, könnte das Modell funktionieren“, sagt Andreas Urbanneck.

Profitieren würden davon besonders Hilfesuchende in den Ortsteilen, die zuweilen keine Einkaufsmöglichkeit zu bieten haben. Man denke nur einmal an Ortsteile wie Wallichen, Azmannsdorf, Egstedt, Urbich, Frienstedt, Waltersleben oder Töttelstedt und Tiefthal. Wenn das Gewünschte dann von den noch gesuchten Freiwilligen zusammengestellt ist, wird die Ware abgeholt, bezahlt, ausgefahren und beim Kunden der Kaufpreis kassiert. Neben einem Obolus für den Fahrdienst. „Wir erledigen das zum Selbstkostenpreis, es fallen keineswegs Taxigebühren an“, versichert Wesemann. Soll heißen, eine Anfahrtpauschale zwischen fünf und zehn Euro, ganz nach Umfang und Entfernung. Bei Sammelbestellungen im Kreise Gleichgesinnter und Nachbarn werde es dementsprechend billiger. Der Preis für die Tour werde dem Kunden vor Fahrtantritt verbindlich mitgeteilt, so dass da keinerlei Irritationen aufkommen können.

Das Taxiunternehmen hat übrigens nach dem Zeitungsbeitrag über die Aktion Einkaufshilfe Kontakt mit einem der Organisatoren – Maximilian Pott – aufgenommen. Bei Bedarf könne der sich prinzipiell vorstellen, junge Leute auf freiwilliger Basis mit in das Konzept von Clever Car Taxi einzubinden. Man werde dazu zeitnah miteinander reden.

Wer Interesse an diesem Hilfsangebot des Taxi-Unternehmens hat, kann sich unter Telefon: 0361/71010100 melden.