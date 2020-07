Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hinterrücks angegriffen - Schreckschusspistole aus Fenster geworfen - Drogendealer gestellt

Völlig überraschend angegriffen

Völlig überraschend wurde am Samstag ein 31-jähriger Mann in der Schmidtstedter Straße in Erfurt angegriffen. Gegen 3.30 Uhr schlug ihm ein unbekannter Täter im Vorbeigehen unvermittelt ins Gesicht. Anschließend warf der Unbekannte eine Bierflasche nach dem Passanten. Dabei zerbrach die Flasche und verletzte ihn an der Hand. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Die Erfurter Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Schreckschusspistole aus Fenster geworfen

Auf seine Waffen hatte am Wochenende ein 68-Jähriger aus Erfurt keine Lust mehr. Kurzerhand entledigte sich der Mann einer Schreckschusspistole und warf sie aus seinem Wohnungsfenster. Passanten fanden die Waffe in der Nacht zum Sonntag und verständigten die Polizei. Die Ermittlungen führten zu dem Mann. Er gab an, sich auch noch weiterer Waffen auf gleiche Weise entledigen zu wollen. Daraufhin stellte die Polizei bei dem Rentner ein Gewehr, ein Messer und mehrere hundert Stück Munition sicher. Gegen den 68-Jährigen wird nun wegen Verstoß gegen das Waffengesetz ermittelt.

Drogendealer gestellt

Eine Streifenbesatzung wollte am Sonntagabend in der Berliner Straße von Erfurt einen Fahrradfahrer zu kontrollieren. Bei dem Versuch zu flüchten, konnte der 30-Jährige gestoppt und festgehalten werden. Bei der Kontrolle fand die Polizei mehrere tausend Euro Bargeld, verschiedenen Drogen sowie einen gefälschten Führerschein. Bei der weiteren Durchsuchung wurden Drogen in größeren Mengen sowie verschreibungspflichtige Medikamente sichergestellt. Der 30-Jährige wurde festgenommen und wird noch heute einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Kripo und LKA nehmen vier Männer fest und finden über sieben Kilogramm Drogen

Krafträder gestohlen

Am Wochenende wurden in Erfurt gleich zwei Krafträder gestohlen. In Waltersleben schlugen am Freitag Diebe am heller lichten Tag zu. Sie entwendeten eine abgedeckte Kawasaki im Wert von 1.500 Euro aus einer Grundstückseinfahrt. In der Nacht zum Samstag stahlen Unbenannte eine blaue Simson S50 in der Biereyestraße. Der Eigentümer hatte sein Moped mit einem Kettenschloss an einem Pfeiler gesichert. Diebe hielt dies aber nicht ab, das Krad im Wert von 3.500 Euro zwischen 23:30 und 00:45 Uhr zu stehlen.

Schlägerei vor Tankstelle

Vor einer Tankstelle in Sömmerda kam es in der Nacht zu Sonntag zu einer handfesten Auseinandersetzung. Zwei Männer im Alter von 31 und 33 Jahren waren in Streit geraten und schlugen gegenseitig auf sich ein. Als eine 34-jährige Frau dazwischen ging, um zu schlichten, wurde sie ebenfalls von einem Schlag der Männer getroffen und leicht verletzt. Gegen die Männer wurde Anzeige wegen Körperverletzung erstattet.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen