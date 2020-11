„Hochwertige Feldscheunen“ auf der Erfurter Ega

Eigentlich sollten sie nur zehn Jahre stehen bleiben, die einstmals 17 Hallen, als die Internationale Gartenbauausstellung (Iga) 1961 eröffnet wurde. Doch zumindest vier von ihnen, die nun unter Denkmalschutz stehen, können im April 2021 bereits auf eine 60-jährige Standzeit zurückblicken. Die mit 1200 Quadratmetern Grundfläche größte Halle ist die neue Nummer eins, gegenüber vom Haupteingang. Sie wurde bereits 2014 saniert. Links daneben stehen die Nummern zwei, drei und vier. Die zwei und drei – Ega-Chef Chris Lange nennt sie scherzhaft „hochwertige Feldscheunen“ – kommen bis zur Bundesgartenschau (Buga) dran, die vier später.

Als man in Halle drei beim Entkernen die Verkleidung abnahm, stieß man auf ein Wandbild. Es zeigt ein Propagandamotiv. Gewidmet einer Brigade Siegfried Porstmann aus einem Karl-Marx-Städter Installationsbetrieb. Die hatte in einem offenen Brief den Leuten vom VEB Wohnungsbau Rostock den Marsch geblasen und gemotzt: „Eure Normen sind nicht ehrlich. Unserer Meinung nach müsstet Ihr für Euer Geld mehr leisten können“. Das war ganz im Sinne der Parteioberen und so schaffte es die Brigade Porstmann auf ein überdimensionales Wandbild auf Stoff in die Iga-Halle drei.

Die Überschrift „Denken ist die erste Bürgerpflicht“ könnte man allerdings auch heute noch bedenkenlos und ideologiefrei unterschreiben. Das Wandbild wird nun abgenommen, aufgearbeitet und wieder – wo ist noch unklar – als Zeitzeugnis präsentiert. An den in Holzgerippebauweise errichteten Hallen hat der Zahn der Zeit genagt. Die Konstruktion und das undichte Dach müssen saniert werden. Freilich nur soweit, dass man die Hallen später als Lagerhallen nutzt. Ausstellungen wird es darin nicht mehr geben.

Zur Buga werden sie zumindest vom Äußeren her optisch aufgepeppt. Für den Einbau von Fenstern ist es zu spät. „Die kommen erst nach der Buga“, sagt Bauleiter Michael Weiß. Der Grund liegt in den verspäteten Fördergeldern. Die Projektnummer 15-0-58 gibt Auskunft. Die 15 stehe für das Jahr, in dem die Förderanträge gestellt wurden, klärt Weiße auf. Eine Million Euro – davon 800.000 Euro von Bund und Land – wurden für die je 900 Quadratmeter großen Hallen bereitgestellt. Die Sanierung von Halle Nummer eins hatte 1,3 Millionen gekostet.