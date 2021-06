Der Brühler Garten ist beliebtes Ausflugsziel in Erfurt. Doch zuletzt war die Lärmbelästigung dort sehr hoch. Archivbild

Hunderte feiern in Erfurt: Zahlreiche Polizeieinsätze

Erfurt. Am Wochenende rückte die Erfurter Polizei zu zahlreichen Ruhestörungen aus. Ein Mann wurde getreten und geschlagen, weil er zur Ruhe mahnte. Ein Polizeiauto wurde zerkratzt.

Am Freitag gesellten sich laut Polizei etwa 250 Personen in dem Park. Da sich mehrere Anwohner über den Lärm beschwerten, kam die Polizei vor Ort und schickte die Feiernden nach Hause. Vor allem im Brühler Garten war es teils sehr laut.

In derselben Nacht zog es immer wieder Menschen in den Park. Als ein 61-jähriger Anwohner um 2.30 Uhr zwei Unbekannte zur Ruhe ermahnte, schlugen und traten sie auf den Mann ein. Er wurde leicht verletzt. Auch am Samstagabend ging es im Brühler Garten mit etwa 150 Personen laut zu. Als die Polizei vor Ort zum Einsatz kam, wurde ein Streifenwagen zerkratzt. Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

