Im Antlitz der Sonne

Von der Sonne verwöhnt – das wünscht sich derzeit mancher. Ein Blick in die Sonderausstellungsräume des Naturkundemuseums kann ein wenig Abhilfe schaffen. Hier ist der Sommer zurückgekehrt, zumindest fotografisch. 312 Fotos sind seit gestern ausgestellt, sie sind Einsendungen für den Fotowettbewerb von Naturkundemuseum und unserer Zeitung. Zum 24. Mal waren Hobbyfotografen eingeladen, ihre Aufnahmen der Natur zu schicken – dieses Mal Natur im Sommer.

„Durch die langjährige Tradition des Wettbewerbs hat sich ein großer und treuer Kreis von Einsendern gebildet, welcher schon lange weit über Erfurt hinaus reicht. Bilder aus ganz Thüringen und dem gesamten Bundesgebiet erreichten das Naturkundemuseum. Häufig sind es ganze Familien, die sich in mehreren Generationen beteiligen“, berichtet Matthias Hartmann, Leiter des Naturkundemuseums. „Sowohl in der Wahl der Motive als auch in der Vielseitigkeit, mit der das Thema ausgeleuchtet wurde, übertrafen die Einsendungen die Erwartungen.“

Peter Grimm schickte „Nach einer kalten Nacht“ ein und kam auf Platz 2 mit seinem Hauhechel-Bläuling. Foto: Peter Grimm

Viele Einsender machten die sommerliche Blütenpracht, Flora und Fauna zu ihrem Schwerpunkt. Sonnenblumen und farbenfrohe Schmetterlinge drängen sich dabei geradezu auf. Viele Motive stammen aus dem direkten Umfeld der Einsender, aus Gärten, Parks und Landschaften, andere zeugen jedoch von Urlaubsreisen in sonnenverwöhnten Ländern. Eine Besonderheit ist ein Eisbär im arktischen Sommer.

Die Jury, zu der neben Präparatoren und Wissenschaftlern auch ein Naturfotograf, Pressefotograf Marco Schmidt und Redakteurin Anja Derowski gehörten, hatte es schwer bei der Punktevergabe. Letztlich gewann Tim Schneider mit seiner Aufnahme „In der glitzernden Morgensonne“. Das Bild zeigt einen Schnepfenvogel auf Futtersuche, im Hintergrund ist die untergehende Sonne zu sehen, deren Strahlen vom feuchten Boden reflektiert werden. Den zweiten Platz belegt Peter Grimm mit „Nach einer kalten Nacht“, den dritten Platz Kai-Uwe Wegner mit „Mohnspaziergang“.

Am Donnerstagabend wurden die drei Erstplatzierten ausgezeichnet, zudem erhielten sieben Einsender eine Anerkennung. Nun wird noch der Publikumspreis vergeben. Bis zum 12. Januar 2020 hat jeder Besucher die Möglichkeit, sich in die Rolle der Jury hinein zu versetzen und seine Nummer eins zu wählen. So wird schließlich der Publikumspreis ermittelt, welcher am Ende der Ausstellung von der Thüringer Allgemeinen vergeben wird.

Platz 3 belegte Kai-Uwe-Wegner mit „Mohnspaziergang“. Foto: Kai-Uwe-Wegner

Platzierungen:

1. Platz: Tim Schneider „In der glitzernden Morgensonne“

2. Platz: Peter Grimm „Nach einer kalten Nacht“

3. Platz: Kai-Uwe Wegner „Mohnspaziergang“

Anerkennungen:

Jana Kehse, Andreas Kempf, Martin Kreienbrink, Antje Kreienbrink, Finn Pietruschka, Pedro Plock, Bernd Sprenger