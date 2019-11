Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Imagekampagne endet mit Webseite

Mit der Imagekampagne „Region Mittelthüringen = Leben und Arbeiten“ präsentiert sich die Impulsregion in einer Kombination aus Bildern, Texten, Interviews und Kurzfilmen. Dafür wurde eigens eine Webseite entwickelt: www.wo-lebst-du.de.

Das Projekt lief unter der Federführung der Erfurter Wirtschaftsförderung. Der Wirtschaftsbeigeordnete Steffen Linnert rief vor zwei Monaten dazu auf, die mit der Imagekampagne verbundenen Posts auf der Facebook-Seite der Impulsregion bzw. dem Instagram-Kanal @wolebstdu.de zu liken und zu teilen. Mehr als 500 Thüringerinnen und Thüringer beteiligten sich.

Entstanden ist die kompakte Webseite mit vier sehr persönlich und emotional gestalteten Imagefilmen. Die beauftragte Media-Agentur Kamera-Art aus Erfurt setzte in der Umsetzung auf starke Bilder, klare und kurze Texte und authentische Protagonisten, die den Zuschauern einen Einblick in ihre persönlichen Welten gaben. Die Protagonisten der Kampagne sind „Menschen wie du und ich“, die ihre Lebensgeschichte und ihre Motivation, warum sie mit ihren Familien gerne in Thüringen leben und arbeiten, erzählen.

So beschreibt Jungunternehmer Jan Schlennstedt sein Lebensgefühl für seine Stadt mit dem Zitat „Erfurt ist wie ein Schwamm, der neue Ideen und kreative Leute aufsaugt“. Ein Mitarbeiter der Führungsetage der Carl Zeiss Meditec AG, Mathias Fleischmann, sagt über Jena: „Seitdem ich wieder zurückgekehrt bin, habe ich meine innere Ruhe gefunden.“ Hoteldirektor Mark A. Kühnelt, der eigentlich nur für fünf Jahre im bleiben wollte, stellt fest: „Ich bin immer noch im Weimarer Land, fühle mich wirklich sauwohl und bin überzeugter Thüringer.“ Die vierte zur Impulsregion zgehörige Stadt ist Weimar und wird von Alexandra Toland, Juniorprofessorin an der Bauhaus-Universität Weimar, vertreten. Nach Stationen in den USA, Holland und Berlin sagt sie: „Und jetzt bin ich verliebt in Weimar – es ist ein bisschen wie Kreuzberg, nur anders.“

