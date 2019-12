Immer über alles sprechen

Die Zeit sei so schnell vergangen und dass die Hochzeit nun schon vor 60 Jahren gewesen sein soll, können Hella und Siegfried Lenke aus Gispersleben wirklich nicht fassen. Aber es stimmt wirklich. Hochzeit war am 12. Dezember 1959.

Gern erinnern sich beide immer mal wieder daran, wie schön dereinst alles begann:Hella hat Gärtnerin gelernt. Das lag nahe, denn ihre Mutter hatte eine Gärtnerei und eine kleine Landwirtschaft. Der Vater war im Krieg geblieben und die Mutter brauchte Hilfe. Abends, nach getaner Arbeit, war sie oft unterwegs, um Futter für die Tiere nach Hause zu holen. Auch an jenem Abend, als ein junger Mann mit Pferd und Wagen neben ihr hielt und ganz direkt fragte: „Gehst Du heute Abend mit mir ins Kino?“ Hella wollte. Siegfried war ihr ohnehin schon immer mal aufgefallen. Und wie sie heute weiß, sie ihm auch.

Mit strahlenden Augen erzählt er, wie hübsch sie immer war und natürlich geblieben sei. Hella Müller und Siegfried Lenke wurden ein Paar. Beide haben immer viel gearbeitet. Das war so in der Landwirtschaft. 1961 wurde Sohn Lutz und 1968 Tochter Anne-Kathrin geboren. Heute haben die Eheleute zwei Enkel und einen Urenkel. Wir wollten natürlich wissen, wie sie 60 Ehejahre gemeinsam bewältigt haben und was ihr Rezept für eine glückliche Ehe ist. Vor allem habe von Anfang an alles gepasst. Sie mussten beide die Eltern bzw. die Mutter unterstützen. Sie mussten beide immer ihre persönlichen Interessen zurück stellen. Sie hatten die gleiche Vorstellung vom Leben.

Sie haben immer viel gearbeitet und privat ganz klassisch gelebt, wie sie es nennen. Hella hat den Haushalt gemacht und sich um die Kinder gekümmert und Siegfried war für das „Draußen“ zuständig. Beide haben in all den Jahren alles miteinander besprochen und abgesprochen. Sehr oft haben sie festgestellt, dass sie beide gleich gedacht hatten. Man dürfe sich auch nicht einigeln. Von daher waren ihnen immer im Leben Freundschaften wichtig. Sie pflegen Freundschaften, die ein Leben lang gehalten haben und in die auch die Kinder und Kindeskinder einbezogen sind. Und so sind auch alle auf dem Diamantenen Fest dabei: die Familie und die Freunde.