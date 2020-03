In Gispersleben entsteht Erfurts neues Hobbit-Land

Vor gar nicht allzu langer Zeit stand neben dem Kilianipark in Gispersleben ein mächtiges Kohlekraftwerk. Hinter der Mauer, die das Außengelände umzingelte, floss die Gera schnurgerade wie ein Kanal vorbei und stürzte sich dann ein Wehr hinab.

Vor gar nicht allzu langer Zeit? Gerade einmal vier, fünf Jahre ist es her, dass es an der Gera in Gispersleben so aussah. Doch ist nichts mehr, wie es einmal war.

Das Kraftwerk samt Außenmauer ist verschwunden. Das Wehr ist zurückgebaut. Die Gera plätschert in einem weiten Bogen über das einstige Außengelände. Wo der Flussbogen endet, hebt sich ein blauer Brückenbogen über die Gera. Nicht weit davon entfernt glitzert der wieder offene Mühlgraben in der Sonne.

Und wo das Kraftwerk stand, schaufeln in diesen Tagen Bagger kleine, ovale Hügel auf. Willkommen in Erfurts neuem Hobbit-Land!

Der offizielle Name lautet Park am Heizkraftwerk. Die einstige Kraftwerksfläche wird im Rahmen der Buga-Vorbereitung als Parklandschaft dem grünen Band der Nördlichen Geraaue zugeschlagen.

Die Hügel entsprechen den Ideen des modernen Gartenbaus

„Die ovalen Formen sollen eine räumliche Struktur in die Fläche bringen“, erläutert Erfurts Gartenamtsleiter Sascha Döll den Sinn der Hügel. „Das entspricht den Ideen des modernen Gartenbaus.“

So richtig nach Park sieht die Fläche allerdings noch nicht aus. Auf den ersten Blick lassen sich die geplanten Hügel auch gar nicht so leicht von den Erdhaufen unterscheiden, die von den Baggern an anderen Stellen aufgeschüttet wurden. Auf den zweiten Blick zeigt sich jedoch, dass die Bepflanzung längst begonnen hat.

Sascha Döll steht mit einem Kollegen vom Amt, dem Gartenbau-Ingenieur Marcel Vocke, auf einem fertig modellierten Hobbit-Hügel. Der Hügel hat eine glatte Oberfläche, an einigen Stellen lugen erste Gras- und Staudenbüschel hervor.

Döll und Vocke begutachten eine neu angepflanzte Himalaya-Birke. Himalaya- und Hängebirken sowie Erlen werden vor allem gepflanzt. Die Bäume sind Pioniergehölze und wachsen bevorzugt an feuchten Standorten wie hier – das Gera-Ufer ist Retentionsfläche und kann bei Hochwasser überschwemmt werden. Weitere zur Pflanzung geplante Bäume liegen in einem Haufen bereit.

Natürliche Motive werden nachgebaut

„Wir erahnen, was sich natürlich hier einstellen würde“, sagt Marcel Vocke. „Also das, was wächst, wenn man nichts macht“, fügt Sascha Döll hinzu. „Wir bauen natürliche Motive nach.“

Das Anpflanzen von Bäumen, die sich für den Standort eignen, lässt den neuen Park im Zeitraffer entstehen. Denn die Bäume sind schon ein paar Jahre alt.

Und selbst die nächste Generation haben die Experten vom Gartenamt schon in die Hobbit-Landschaft hineingeschmuggelt: Vereinzelt wurden etwa Stieleichen gepflanzt, die im Rhythmus der Natur auf Birken und Erlen folgen würden.

Indes zeigt das Gera-Ufer bereits, wie man sich den Park in wenigen Jahren vorstellen kann. Wo das Landesumweltamt bis 2016 die Flussschleife baute und das Ufer neu bepflanzte, ist Grün schon die dominante Farbe. Bis die Bäume im Hobbit-Land Schatten werfen, wird es freilich noch mehrere Jahre dauern.