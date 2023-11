Indische Schüler erleben am Morgen besondere Überraschung in Erfurt

Erfurt. Das Königin-Luise-Gymnasium hat derzeit 22 Inder zu Gast. Im Rathaus wurden sie offiziell begrüßt. Eine Situation war für die Gäste besonders neu und aufregend.

Das erste Mal in ihrem Leben sahen sie Schnee. Den kannten sie bisher nur aus Büchern und Filmen. „Gleich am Morgen gab es eine Schneeballschlacht“, erzählt Michael Walther lachend. Er ist der Schulleiter des Königin-Luise-Gymnasiums – die erste Schule in Thüringen, die eine Partnerschaft zu einer Schule in Indien pflegt. Seit dem Wochenende sind 20 Zehntklässler und zwei Lehrer zu Besuch in Erfurt. Im Rathaus wurden sie schon begrüßt und trugen sich ins Gästebuch der Stadt ein.

Auf dem Programm stehen Stadtführungen, Eislaufen, ein Ausflug zur Wartburg, ins Museum auf dem Petersberg, Firmenbesuche und natürlich auch Unterricht. Bis zum 9. Dezember sind die Gäste in Deutschland, den Abschluss bilden zwei Tage Berlin.

Die Schule heißt „Satchidananda Jothi Nikethan International School“ und befindet sich in Coimbatore im Süden Indiens. Schon lange gibt es Beziehungen zwischen Indien und Deutschland. Die Botschaft und die Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen (LEG) sowie Universität und Fachhochschule pflegen Kontakte. „Die Inder strebten eine Kooperation auch in Schulen an, so etwas gibt es bisher noch nicht in Thüringen“, erzählt Michael Walther.

2018 erste Kontakte nach Indien

2018 führte das Königin-Luise-Gymnasium einen Projekttag „India Day“ durch, damit die Schüler die fremde Kultur ein wenig kennenlernen können. 2019 begleiteten der Schulleiter und der Schülersprecher den Thüringer Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee auf seiner Wirtschaftsreise nach Indien. Sie schauten sich Schulen an und letztlich fiel die Wahl auf die „Sajoni“, die Abkürzung des Schulnamens, „so wie wir die Luise sagen“, meint Michael Walther.

Er flog im September 2019 erneut nach Indien, gemeinsam mit einer Lehrerin des KLG und der Schulleitung der Sajoni wurde die Absichtsbekundung unterzeichnet. Die Pandemie erschwerte den Kontakt, doch mit Videoanrufen und Online-Unterricht wurde die Partnerschaft bereichert.

Im Mai diesen Jahres reiste eine Wirtschaftsdelegation nach Thüringen, die Schulleitung der „Sajoni“ war dabei. Nun wurden Details für den Aufenthalt im Herbst geklärt. Ende September, Anfang Oktober war es dann so weit und 20 Schüler des Königin-Luise-Gymnasiums sowie zwei Lehrer reisten für 14 Tage nach Coimbatore. „Sie kamen voll wunderbarer Eindrücke wieder zurück“, schwärmt Michael Walther.

Natürlich diene der Austausch auch dem Festigen der englischen Sprache, „aber unser Ziel ist die Völkerverständigung“, sagt er. „Mit Sinn und Verstand miteinander umzugehen, fremde Kulturen und Religionen zu akzeptieren, das sind unsere Ansprüche an den Austausch. Wir wollen erreichen, dass die Schüler merken, dort, in anderen Ländern, sind auch ganz normale Jugendliche mit Träumen, Sorgen, Wünschen.“

Das Thüringer Bildungsministerium, der pädagogische Austauschdienst, der Förderverein des KLG, die Eltern selbst, private Spender und Firmen unterstützen den Austausch, die Stadt Erfurt stellte Fahrkarten für die indischen Schüler bereit, die Essensfirma am KLG übernahm einige der Mahlzeiten. „Es sind viele helfende Hände, auch in meinem Team. Ich danke allen Unterstützern“, sagt Michael Walther abschließend.