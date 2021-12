Jeden Tag eine Geschenkidee aus dem Volkskundemuseum Erfurt

Erfurt. Adventskalender: Unsere Redaktion öffnet mit dem Volkskundemuseum täglich ein Türchen.

Der erste Advent ist bereits vorbei. Dem ersten Licht folgt heute nun das erste Türchen im Weihnachtskalender. Früher freuten sich Kinder über kleine Bildchen dahinter und warteten gespannt darauf, was denn wohl hinter dem großem Tor verborgen ist, das für den Heiligabend stand.

Die Zeiten ändern sich, von Cola- oder Bierbüchsen bis Bausteine für ein Spielzeug, was zusammenzubauen ist, inzwischen gibt es nahezu alles an Adventskalendern. Unsere Redaktion aber möchte ab heute täglich mit doppeltem Effekt eine Kleinigkeit auspacken. Und rannte damit beim Volkskundemuseum offene – in dem Fall muss man wohl sagen – Türchen ein. Im Fundus des Hauses am Gagarin-Ring und auch unter den Exponaten einer früheren Ausstellung sollten sich doch schöne Dinge und Anregungen finden, die bei der Geschenksuche helfen. So kam eine – das darf hier schon verraten werden, sehr vielfältige Sammlung zusammen, die auch in früheren Zeiten schwelgen lässt. Den Mitarbeitern des Museums sei schon heute der Dank dafür ausgesprochen, dass alle Leser sich nunmehr jeden Tag auf ein neues „Türchen“ auf einer Seite der Lokalausgabe freuen können. Das heutige Exponat steht unter dem Motto:

„Bahn frei, Kartoffelbrei!“

Sicherlich hat dieser Schlitten schon mehreren Generationen von Kindern winterlichen Rodelspaß bereitet, bevor er schließlich seinen Weg ins Museum für Thüringer Volkskunde fand. Gut kann man sich den Schlitten als Gabe unter dem Weihnachtsbaum vorstellen, leuchtende Kinderaugen, die Vorfreude auf das erste Ausprobieren.

Mit modernen Rodelschlitten hat dieser aus Nadelholz gefertigte, bis auf die Grundform und die Kufen, nicht viel gemein. Drei höhenversetzte, außen mit Keilen befestigte Querleisten verbinden die Seitenbretter, schmiedeeiserne Verbindungen sorgen für Stabilität. Auf zwei der Leisten ist mit eisernen Nägeln das mit einem Loch zum Befestigen eines Zugseils versehene Sitzbrett angebracht. Die Kufen sind in eine Nut eingepasst und zusätzlich genagelt.