In 19 Schulen der Landeshauptstadt sind derzeit eine oder mehrere Personen bis hin zu ganzen Klassenstufen in Quarantäne. Teilweise können Unterricht oder Betreuung nicht mehr erfolgen, weil auch Lehrer und Erzieher zu Hause bleiben müssen. Die Frage nach der Ansteckungsgefahr in Schulen stellt sich bei den Eltern.

Jede Schulleitung musste für ihre Einrichtung ein Hygienekonzept erstellen -- von einem A4-Blatt bis zu 80 Seiten wurden eingereicht. „In den Hygienekonzepten ist auch die Organisation der Pausen beschrieben. Da es keine einheitliche Vorgabe vom Freistaat Thüringen gab, wie die Hygienekonzepte zu gestalten sind, gibt es Schulen, die raumgenau definiert haben, wie viele Personen sich maximal in einem Raum aufhalten und wer wo Pause macht. Andere haben in einem Fließtext auf die geänderte Pausenordnung verwiesen“, erklärt Anja Schultz von der Pressestelle der Stadtverwaltung.

Viele Schulen, sagt sie, betreiben mit großem Aufwand und Engagement die Umsetzung der Hygienekonzepte. „Selbstverständlich sind die Ausfälle ganzer Erzieher-Teams an einigen Schulen ärgerlich und wären gegebenenfalls vermeidbar gewesen. Dennoch sollte im Blick behalten werden, dass diese Einzelfälle nicht über der Vielzahl an Schulen stehen, die sich an die Vorgaben halten.“

Kontrolle der Einhaltung des Konzepts liegt bei Schulleitung

Die Einhaltung des Hygienekonzeptes und die Kontrolle des täglichen Schulgeschehens obliegt laut Stadtverwaltung der Schulleitung. „Bei der Rekonstruktion und Kontaktverfolgung der positiven Fälle zeigte sich, dass die Raumnutzungen und Pausenzeiten sowie die Hygieneregelungen an einigen Schulen entgegen des geltenden Hygienekonzeptes nicht eingehalten wurden und offensichtlich keine ausreichende Kontrolle durch die Schulleitung erfolgte“, sagt Anja Schultz.

Eine der betroffenen Schulen ist die Europaschule. Schulleiterin Annett Riede meint dazu: „Alle sind sensibilisiert. Und alle – sowohl Schüler als auch Kollegen -- wurden von mir belehrt. Was soll ich noch machen? Ich kann nicht 490 Kinder und alle Pädagogen permanent kontrollieren.“ Sieht Annett Riede jemanden ohne Maske im Flur oder im Lehrer- und Erzieherzimmer, mache sie diese Person sofort darauf aufmerksam. In der Schule werde alles getan, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Das Lehrerzimmer ist nicht gesperrt, schließlich befinden sich hier die Fächer der Lehrer mit dem Material. Und auch Besprechungen erfolgen. „Klönen findet aber nicht statt“, betont sie.

Das Hauptproblem scheint an einer anderen Stelle zu liegen. „Die Schulen sind und waren bei der Erstellung dieser Konzepte weitestgehend auf sich selbst gestellt, sagt Armin Däuwel von der Kreiselternvertretung. Es gebe zwar eine Handreichung vom Ministerium, „sie erscheint uns aber zu allgemein gehalten“. In den vergangenen Wochen hatte die Kreiselternvertretung von Eltern erfahren, dass in den Schulen zwar Hygienekonzepte existieren, sie aber nicht überall umgesetzt werden (können). Er sagt: „Eine Kontrolle der Konzepte in den Schulen durch Gesundheitsamt, Amt für Bildung oder andere Stelle fehlt!“ Durch die Definition von Zuständigkeiten bei Eltern, Lehrern, Schülern und Ämtern, sowie die Festlegung von Meldewegen und daraus resultierenden Maßnahmen wäre man in der Lage, in den Schulen dafür zu sorgen, „dass die Hygienekonzepte umgesetzt werden können und unsere Schüler und Lehrer geschützt sind“, sagt er.