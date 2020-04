Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Keine Unterkunft wegen Corona - Mann sperrt sich in Kofferraum ein

Weil er wegen der Corona-Krise keine Übernachtungsmöglichkeit in Erfurt gefunden habe, hat sich ein Mann im Kofferraum seines Autos schlafen gelegt. Dabei sperrte er sich versehentlich dort ein und wurde erst Stunden später befreit, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Der 18-Jährige habe auf dem Weg von Würzburg nach Rostock mit dem Sportwagen der Reihe Mercedes-Benz SLK in Erfurt gestoppt. Er gab an, dass er wegen der Corona-Krise keine Unterkunft gefunden habe und sich so behelfen wollte. Hotels dürfen laut Verordnung zur Eindämmung des Coronavirus in Thüringen aktuell nicht für Touristen geöffnet werden.

Als er sich schließlich in seinen Kofferraum legte, sei die Klappe zugefallen und nicht mehr von innen zu öffnen gewesen. Vier Stunden habe der Mann in der misslichen Lage verbracht - „vielleicht schlief er auch ein bisschen“, hieß es in der Polizeimitteilung. Am frühen Samstagmorgen sei schließlich eine Fußgängerin auf seine Hilferufe aufmerksam geworden und habe die Polizei verständigt, die den Mann aus dem Kofferraum befreite. Konsequenzen habe die Aktion für den jungen Autofahrer nicht, sagte ein Polizeisprecher.

Stinkstiefel statt Drama, Pferd im Pool, Hitchcock lässt grüßen – kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen Stinkstiefel statt Drama, Pferd im Pool, Hitchcock lässt grüßen – kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen 2018 gab es bereits einige skurille Polizeieinsätze in Thüringen: Beispielsweise dieses Pferd, das am 5. November bei Schmalkalden unfreiwillig baden ging. Diese und weitere Meldungen in unserer Bildergalerie. Foto: Feuerwehr Schmalkalden Foto: zgt

Stinkstiefel statt Drama, Pferd im Pool, Hitchcock lässt grüßen – kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen Ein Berg stinkender Schuhe hat am 4. Dezember in Suhl die Polizei auf den Plan gerufen. Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses hatte sich wegen des üblen Geruchs Sorgen gemacht, dass jemand gestorben sein könnte und die Polizei informiert. Die Quelle des Gestanks war schnell ausgemacht: Es waren Schuhe. Symbolfoto: Alberto Pezzali/Pacific Press via ZUMA Wire/dpa Foto: zgt

Stinkstiefel statt Drama, Pferd im Pool, Hitchcock lässt grüßen – kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen Auf der A9 bei Dittersdorf ist am 5. November ein Lkw umgestürzt. Getränkekisten und Flaschen verteilten sich auf dem rechten Fahrstreifen und im Straßengraben. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Foto: Bodo Schackow Foto: zgt

Stinkstiefel statt Drama, Pferd im Pool, Hitchcock lässt grüßen – kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen Ein 15-Jähriger hat am 5. November in Sonneberg die Polizei gerufen, weil er glaubte, zwei abgetrennte Finger in einem Parkhaus gesehen zu haben. Bei genauer Betrachtung vor Ort habe sich herausgestellt, dass es sich nicht um menschliche Gliedmaßen, sondern lediglich um teilweise abgebissene und offenbar entsorgte Geleebananen handelte. Symbolfoto: imago/blickwinkel Foto: zgt

Stinkstiefel statt Drama, Pferd im Pool, Hitchcock lässt grüßen – kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen Ein Stallgebäude mit 140 Kühen ist am 5. November bei Dermbach in Brand geraten. Zwar schaffte es der Eigentümer, die Tiere rechtzeitig aus dem Stall zu treiben. Für eines der Tiere endete die Nacht dennoch tödlich: Die Kuh wurde von einem der eintreffenden Feuerwehrfahrzeuge überfahren. Symbolfoto: OTZ Foto: zgt



Stinkstiefel statt Drama, Pferd im Pool, Hitchcock lässt grüßen – kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen Ein Pferd ist bei Schmalkalden unfreiwillig baden gegangen. Das Tier war in der Nacht zum 5. November in einen Pool gefallen. Die Bewohner hätten ein lautes Geräusch gehört und seien zunächst von einem Einbrecher ausgegangen - bis sie das Pferd im Schwimmbecken entdeckten. Foto: Feuerwehr Schmalkalden Foto: zgt

Stinkstiefel statt Drama, Pferd im Pool, Hitchcock lässt grüßen – kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen Auf der A 9 ist ein Lkw am 3. November über einen Abhang fast in die Tiefe gestürzt. Der Fahrer hatte mehrere Schutzengel - er wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Nach dem Unfall schwebte der Anhänger über einen 35 Meter tiefen Abhang. Foto: NEWS5 / Fricke Foto: zgt

Stinkstiefel statt Drama, Pferd im Pool, Hitchcock lässt grüßen – kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen Zum Streit zwischen zwei getrennt Lebenden kam es am 31. Oktober in Arnstadt. Als eine Frau erfuhr, dass die neue Freundin des Ex-Mannes bei diesem zu Besuch ist, verschaffte sie sich Zutritt zu der Wohnung, versenkte die Habseligkeiten der Rivalin in einem Gartenteich. Symbolfoto: imago/Gottfried Czepluch Foto: zgt

Stinkstiefel statt Drama, Pferd im Pool, Hitchcock lässt grüßen – kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen Mutmaßlich im Drogenrausch hat eine 20-Jährige in am 14. Oktober in Schalkau 200 Kühe aus einem Rinderstall freigelassen und Mitarbeiter des Betriebs mit einem Messer bedroht. Danach flüchtete die Frau - ohne Kleidung. Symbolfoto: Holger Hollemann/dpa Foto: zgt

Stinkstiefel statt Drama, Pferd im Pool, Hitchcock lässt grüßen – kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen Nackte Tatsachen in Eisenach: Mit Rollator, aber völlig textilfrei, spazierte ein 58-Jähriger am 11. Oktober durch Eisenach. Als die Polizei eintraf, hatten Passanten den Mann schon in Decken und Jacken gehüllt. Symbolfoto: imago/Westend61 Foto: zgt



Stinkstiefel statt Drama, Pferd im Pool, Hitchcock lässt grüßen – kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen Bei einem Unfall auf der A 4 verteilten sich am 8. Oktober unzählige Legosteine auf der Fahrbahn. Drei Laster waren in den Unfall verwickelt. Ein Fahrer wurde leicht verletzt. Symbolfoto: Jens Kalaene/dpa Foto: zgt

Stinkstiefel statt Drama, Pferd im Pool, Hitchcock lässt grüßen – kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen Ein außergewöhnlicher Notruf ist am 7. Oktober bei der Thüringer Polizei eingegangen. Ein Zeuge vermutete im Kofferraum eines Autos einen Säugling. Bei ihren Ermittlungen wurden die Beamten überrascht: Der Fahrer transportiere öfter die Lieblingspuppe seiner Tochter in einer Babyschale. Das Mädchen lege Wert darauf, dass auch seine Puppe sicher transportiert werde. Symbolfoto: imago/Uwe Steinert Foto: zgt

Stinkstiefel statt Drama, Pferd im Pool, Hitchcock lässt grüßen – kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen Während des Oktoberfestes in Erfurt waren in der Stadt viele Männer in Lederhosen unterwegs. Die sieben herrenlosen Lederhosen, die die Polizei am 26 September gefunden hat, wurden einfach in einer Gasse zurückgelassen. Symbolfoto: imago/Frank Müller Foto: zgt

Stinkstiefel statt Drama, Pferd im Pool, Hitchcock lässt grüßen – kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen Am am 17. September sorgte eine Frau mit ihren Sangeskünsten für einigen Unmut in Jena. Sie schmetterte im Sonnenhof Opernarien, was den dort Arbeitenden nur bedingt gefiel. Offenbar gab es gegensätzliche Auffassungen zum künstlerischen Wert der Darbietung, das Gespräch eskalierte zum Streit, weshalb die Polizei gerufen wurde. Symbolfoto: imago/imagebroker/begsteiger Foto: zgt

Stinkstiefel statt Drama, Pferd im Pool, Hitchcock lässt grüßen – kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen Im Rausch hat ein 45-Jähriger am 16. September in Ilmenau Möbel aus dem Fenster geworfen und dabei fast einen Passanten getroffen. Der Grund für den Wahn: Der Mann hatte zuvor selbstgepflückte Pilze gegessen. Diese bekamen ihm offensichtlich nicht. Die Folgen waren Wahrnehmungsstörungen und Aggressionen. Symbolfoto: imago/Eckhard Stengel Foto: zgt



Stinkstiefel statt Drama, Pferd im Pool, Hitchcock lässt grüßen – kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen In Burkersdorf hat eine Frau am 10. September einen Wasserbüffel in die Flucht geschlagen. Der Büffel hatte vermutlich auf den bellenden Hund der Frau reagiert und ließ sich erst durch die lauten Rufe der Grundstückseigentümerin in die Flucht schlagen. Symbolfoto: imago/Winfried Rothermel Foto: zgt

Stinkstiefel statt Drama, Pferd im Pool, Hitchcock lässt grüßen – kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen Das Bedürfnis eines Autofahrers sich zu erleichtern, war am 8. September in Erfurt so dringend, dass er vergaß, die Handbremse zu ziehen. Im Bereich des Stotternheimer Sees verrichtete er seine Notdurft, sein Auto machte sich indes selbstständig und rollte davon. Symbolfoto: imago/Steinach Foto: zgt

Stinkstiefel statt Drama, Pferd im Pool, Hitchcock lässt grüßen – kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen Ungewöhnlicher Fund am 5. September in Jena: Beim Spazierengehen in einer Parkanlage in der Sophienstraße fand eine Zeugin eine abgetrennte Nabelschnur. Die Polizei konnte den Fall schnell aufklären: Eine junge Frau hatte kürzlich entbunden und die Plazenta sowie die Nabelschnur anschließend, wie heutzutage nicht unüblich, vergraben. Symbolfoto: dpa Foto: zgt

Stinkstiefel statt Drama, Pferd im Pool, Hitchcock lässt grüßen – kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen Vielleicht suchte er Abkühlung zwischen den Kühlregalen: Komplett textilfrei hat ein Mann am 7. August in Unterbreizbach seinen Einkauf erledigen wollen. Verkäuferinnen sollen den Mann dann aus dem Geschäft geschickt haben. Eine Anzeige gegen ihn wurde nicht erstattet - er war zu dem Zeitpunkt der einzige Kunde im Supermarkt. Symbolfoto: imago/blickwinkel Foto: zgt

Stinkstiefel statt Drama, Pferd im Pool, Hitchcock lässt grüßen – kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen Hitchcock lässt grüßen: Etwa ein Dutzend Vögel haben sich in der Nacht zum 1. August durch das offene Fenster in die Wohnung einer Frau in Suhl verirrt. In Panik alarmierte sie die Polizei. Die Beamten konnten die Vogelschar aus der Wohnung verjagen. Symbolfoto: imago/blickwinkel Foto: zgt



Stinkstiefel statt Drama, Pferd im Pool, Hitchcock lässt grüßen – kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen Nachbarn alarmierten am 30. Juli die Polizei in Erfurt nachdem sie sahen, wie ein Mann Müll von einem Balkon warf. Vor Ort trafen die Beamten allerdings nicht den Wohnungsinhaber, sondern einen sehr erschöpften Einbrecher, der nach einer langen Diebestour auf dem Balkon eingeschlafen war. Symbolfoto: imago/ Jochen Tack Foto: zgt

Stinkstiefel statt Drama, Pferd im Pool, Hitchcock lässt grüßen – kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen In einem Garten in Ilmenau ist am 27. Juli ein Streit eskaliert. Dabei soll ein 40-Jähriger einem anderen Mann mit einer Bratwurstzange auf den Kopf geschlagen haben. Der Mann kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Symbolfoto: dpa Foto: zgt

Stinkstiefel statt Drama, Pferd im Pool, Hitchcock lässt grüßen – kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen Um sich vor der Polizei zu verstecken, ist ein Mann am 18. Juli in Steinach unters Bett gekrochen und dort steckengeblieben. Der 28-Jährige musste die Polizisten bitten, ihm zu helfen. Diese hoben das Bett an, befreiten den per Haftbefehl gesuchten Mann und führten ihn mit Handfesseln zum Streifenwagen. Symbolfoto: imago/Westend61 Foto: zgt

Stinkstiefel statt Drama, Pferd im Pool, Hitchcock lässt grüßen – kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen Ein ausgebüxtes Känguru und sein Junges wurden seit Anfang Juli in Meuselwitz vermisst. Am 17. Juli konnte die Känguru-Mama von Polizisten eingefangen werden, doch das Jungtier im Beutel ist nicht mehr da. Screenshot: Alexander Wolf (er filmte das ausgebüxte Känguru und stellte das Video auf Facebook.) Foto: zgt

Stinkstiefel statt Drama, Pferd im Pool, Hitchcock lässt grüßen – kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen Scha(r)f auf hessisches Gras: Eine ausgebüxte Schafherde aus Thüringen hat am 6. Juli in Osthessen den Autoverkehr gehörig ausgebremst: Rund 100 Tiere liefen in der Nähe von Hünfeld über die Bundesstraße 84. Sie waren von Buttlar in Thüringen über die Landesgrenze nach Hessen gewandert - um dort zu grasen. Symbolfoto: dpa Foto: zgt



Stinkstiefel statt Drama, Pferd im Pool, Hitchcock lässt grüßen – kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen Bei den Dreharbeiten zu einer neuen Tatort-Folge in Weimar hat ein Mann mit Marihuana-Zigarette am 5. Juli echte Polizisten mit Schauspielern verwechselt. Der Mann spazierte zuvor direkt neben den Beamten vorbei, die sich noch wunderten, wie man so dreist sein kann. Symbolfoto: TA Foto: zgt

Stinkstiefel statt Drama, Pferd im Pool, Hitchcock lässt grüßen – kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen Zwei ausgebrochene Wasserbüffel hielten die Polizei am 1. Juli in Atem. Nachdem die Tiere ihr Gehege verließen, zog es sie in ein paar Vorgärten des Erfurter Stadtteils Marbach. Nachdem alle Versuche, sie einzufangen oder zu locken, gescheitert waren, mussten sie schließlich durch eine fachkundige Person im Auftrag des Veterinäramtes betäubt werden. Foto: Jakob Schmitt Foto: zgt

Stinkstiefel statt Drama, Pferd im Pool, Hitchcock lässt grüßen – kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen Am 21. Juni löste eine Pizza-Übergabe einen Einsatz der Polizei in Gera aus: Ein Jugendlicher befand sich mit einer Pizza in der Straßenbahn, seine Mutter wartete auf dem Gehweg an einer Haltestelle. Als sich beide für die Übergabe verpassten, fiel dem 17-Jährigen nur noch eine Möglichkeit ein - er zog die Notbremse... Symbolfoto: dpa Foto: zgt

Stinkstiefel statt Drama, Pferd im Pool, Hitchcock lässt grüßen – kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen Nein, bei diesem Einsatz war nicht etwa das eiskalte Händchen der Addams Family am Werk. Tatsächlich löste eine vermeintlich leblose Hand auf einem Balkon in Waltershausen am 19. Juni einen Einsatz aus. Ein Bewohner hatte das angebliche Körperteil gesehen. Polizisten verschafften sich Zugang zu der Wohnung - und entdeckten keine Hand, sondern schlicht einen Türstopper. Symbolfoto:dpa Foto: zgt

Stinkstiefel statt Drama, Pferd im Pool, Hitchcock lässt grüßen – kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen Am 17. Juni gab es in Erfurt einen Polizeieinsatz wegen betrunkener Igel: Eine achtlos weggeworfene Flasche Eierlikör hatte den beiden wohl einen Kater beschert. Polizisten fanden nach einem Hinweis einer Frau die zwei Tiere regungslos auf einem Spielplatz auf dem Petersberg. Foto: Polizei Foto: zgt



Stinkstiefel statt Drama, Pferd im Pool, Hitchcock lässt grüßen – kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen Igel fressen neben Insekten auch gern Vogeleier. Und das Eigelb ist eine Delikatesse - in diesem Fall mit schweren Folgen, hieß es in der Mitteilung. Die beiden Trunkenbolde kamen zur Ausnüchterung in den Erfurter Zoo, wo sie sich in Ruhe erholen konnten. Foto: dpa Foto: zgt

Stinkstiefel statt Drama, Pferd im Pool, Hitchcock lässt grüßen – kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen Auch wenn diese Meldung erst einmal lustig klingt, gibt es eine ernste Botschaft! Von achtlos weggeworfenem Müll kann eine Gefahr ausgehen. Nicht nur Kinder, auch unserer tierischen Mitbewohner können sich verletzten! Also, den Müll immer schön in den bereitstehenden Mülltonnen entsorgen! Symbolfoto: dpa Foto: zgt

Stinkstiefel statt Drama, Pferd im Pool, Hitchcock lässt grüßen – kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen Ein 45-jähriger Mann aus Erfurt hat am 11. Juni seine Ehefrau nach einem Streit mitten im acht Kilometer langen Rennsteigtunnel auf der A 71 in einer Pannenbucht aus dem Auto aussteigen lassen und ist weggefahren. Der Mann gab an, dass seine Frau fortdauernd auf ihn eingeschimpft habe. Symbolfoto: dpa Foto: zgt

Stinkstiefel statt Drama, Pferd im Pool, Hitchcock lässt grüßen – kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen Einen hocherotischen Tatort fanden Polizisten am 18. Mai in Gotha vor. Bei einem Einbruch in ein Wäschegeschäft wurden gezielt Strapse, BHs, Dessous der speziellen Art und Massageöl gestohlen. Symbolfoto: imago/Ina Peek Foto: zgt

Stinkstiefel statt Drama, Pferd im Pool, Hitchcock lässt grüßen – kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen Am 16. Mai bot sich Polizisten bei einer Verkehrskontrolle in Pößneck ein ungewöhnliches Bild: In dem VW Golf saßen sechs Kinder auf der Rücksitzbank. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt. Vier Kinder wurden von den Polizisten nach Hause gebracht. Symbolfoto: Tino Zippel Foto: zgt



Stinkstiefel statt Drama, Pferd im Pool, Hitchcock lässt grüßen – kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen Nach diesem spektakulären Unfall in Arnstadt musste das völlig verkeilte Auto am 4. Mai mit einem Spezialkran geborgen werden. Ein Autofahrer hatte beim Ausparken die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Das Auto blieb schließlich zwischen Mauer und Außentreppe hängen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Foto: Jost Glase Foto: zgt

Stinkstiefel statt Drama, Pferd im Pool, Hitchcock lässt grüßen – kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen In Stadtilm hat ein Mann am 24. April einen großflächigen Brand gelegt. Seine Begründung war für die Einsatzkräfte überraschend. Der Mann hatte schlichtweg gefroren. Damit er sich wärmen konnte, zündete er einen Haufen Baumschnitt an. Symbolfoto: TA Foto: zgt

Stinkstiefel statt Drama, Pferd im Pool, Hitchcock lässt grüßen – kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen Kurioser Diebstahl aus einer Gartenanlage in Artern. Am 22. April hinterließ ein Mann an seinem Grundstück einen Zettel, dass er etwas zu verschenken hatte, meinte damit aber eigentlich nur zwei Pflanzen. Als diese von einem Gartenfreund mitgenommen wurden, blieb der Zettel hängen. Die Folge: alles im Gartenhaus wurde mitgenommen. Symbolfoto: dpa Foto: zgt

Stinkstiefel statt Drama, Pferd im Pool, Hitchcock lässt grüßen – kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen Der wohl niedlichste Fahndungsaufruf: Auf einem Forstweg im Ilm-Kreis haben Polizisten am 18. April den kleinen Teddy Kuschelwuschel gefunden. Er wurde kurzerhand mit zur Dienststelle genommen, weil er sein zu Hause schmerzlich vermisste. Und der Aufruf hatte Erfolg: Kuschelwuschel, der eigentlich Teddy heißt, konnte an seine Besitzerin übergeben werden. Happy End! Foto: Polizei Foto: zgt

Stinkstiefel statt Drama, Pferd im Pool, Hitchcock lässt grüßen – kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen Das stinkt zum Himmel! Ein Lkw, der mit Lebensmittelresten beladen war, explodierte am 17. April in Schwallungen. In einem Umkreis von 30 mal 30 Metern ergoss sich die stinkende Ladung auf Häuser und Straßen. Foto: News5 / Schuchardt Foto: zgt



Stinkstiefel statt Drama, Pferd im Pool, Hitchcock lässt grüßen – kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen Lärm, lautes Poltern, Schreie: Weil sie bei ihren Nachbarn häusliche Gewalt vermutete, hat eine Frau am 4. April in Erfurt die Polizei gerufen. Als die Polizisten am Einsatzort eintrafen, begrüßte sie ein glückliches, aber überraschtes Pärchen. Die beiden hatten sich intensiv dem Liebesspiel hingegeben, gelobten aber, in Zukunft leiser zu sein. Symbolfoto: imago/Photcase Foto: zgt

Stinkstiefel statt Drama, Pferd im Pool, Hitchcock lässt grüßen – kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen Schlangenalarm! In einem Supermarkt in Tiefenort im Wartburgkreis wurde eine Kundin am 5. März beim Einkaufen vermutlich von einer Schlange gebissen. Der Markt wurde nach dem Vorfall evakuiert und blieb einige Tage geschlossen. Symbolfoto: imago/allOver Foto: zgt

Stinkstiefel statt Drama, Pferd im Pool, Hitchcock lässt grüßen – kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen Ein Einsatz der unappetitlichen Art: Am 21. Februar kippte ein voller Gülleanhänger in Trffurt um. Foto: Pascal Luhn Foto: zgt

Stinkstiefel statt Drama, Pferd im Pool, Hitchcock lässt grüßen – kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen Polizeieinsatz mit ganz viel Herz: Ursprünglich wurden Suhler Polizisten am 24. Februar zu einem Auto gerufen, auf dem sich fremde Gegenstände befanden. Als sie die Besitzerin - eine ältere Dame - ausfindig machten, erfuhren sie, dass die Frau bei Nacht allein im Dunkeln sitzen musste, weil alle Glühbirnen kaputt waren. Kurzerhand gingen die Beamten neue kaufen und sorgten für Licht in der Wohnung. Foto: zgt

Stinkstiefel statt Drama, Pferd im Pool, Hitchcock lässt grüßen – kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen Wenn es um die BRATWURST geht: Großen Hunger, aber kein Geld hatte ein 30-Jähriger am 20. Februar in Gotha. Um an eine Bratwurst zu gelangen, legte ein 30-Jähriger in Gotha 50 Cent und eine Pistole auf den Tresen. Der hungrige Mann kam zwar zu seiner Bratwurst, lief der Polizei allerdings mit seiner Schreckschusswaffe im Gepäck in die Arme. Symbolfoto: dpa Foto: zgt



Stinkstiefel statt Drama, Pferd im Pool, Hitchcock lässt grüßen – kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen 43,60 Meter lang, 5,80 Meter breit, 4,80 Meter hoch und ein Gewicht von 179 Tonnen: Ein Schwerlasttransport hat zwischen Arnstadt und Erfurt für Verkehrsbehinderungen gesorgt. In einer Doppelkurve in Andisleben blieb der Koloss am 6. Februar stecken. Es vergingen Tage, bis der Schwerlaster seine Fahrt fortsetzen konnte. Foto: Kathleen Sturm Foto: zgt



