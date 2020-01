Erfurt. In einem Erfurter Discounter haben drei Kinder im Alter von 7 bis 9 Jahren versucht zu stehlen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kinder versuchen Erfurter Discounter zu bestehlen

Mit jungen Ladendieben hat es am Donnerstag die Erfurter Polizei zu tun gehabt. Drei Kinder zwischen 7 und 9 Jahren hatten es in einem Discounter auf Süßigkeiten abgesehen. Sie ließen das Naschwerk im Wert von knapp 25 Euro in ihren Rucksäcken verschwinden und wurden dabei ertappt.

Erwischt wurden auch zwei Jungs, die 20 Spielzeugautos mitgehen ließen. Wie die Polizei mitteilte, hatten sich die beiden in einem Geschäft im Erfurter Norden bedient und gehofft, dass ihr Treiben unentdeckt bleibt.

Alle Ladendiebe wurden an ihre Eltern übergeben.

Weitere Blaulichtmeldungen aus Erfurt:

Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf A71 - Autobahn stundenlang gesperrt

Vandalen in Erfurt zerstören Fenster- und Autoscheiben

Kinobesucher in Erfurt platzt der Kragen