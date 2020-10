Klimaschutzkonzept der Stadt auf Prüfstand

Klimaschutz geht nicht ohne die notwendige Partizipation der Zivilgesellschaft sowohl wegen der unmittelbaren Betroffenheit als auch wegen der Umsetzung. Dafür setzt die Stadt Erfurt trotz Corona-bedingten Versammlungsschwierigkeiten auch ein Zeichen. Am 30. September wurde in der Aula des Albert-Schweitzer-Gymnasiums eine Evaluation des seit 2012 vom Stadtrat beschlossenen Erfurter Klimaschutzkonzepts präsentiert. Diese erste Evaluation, die seit 2019 von dem Ingenieurplanungs- und Beratungsunternehmen Arcadis mit der Förderung des Landes Thüringen durchgeführt wurde, bot eine Gelegenheit für den Austausch zwischen Verwaltungsakteuren und Bürgern.

Die Veranstaltung fand hybrid statt – das ganze wurde auch live gestreamt

Aufgrund der Hygienemaßnahmen konnten nur 30 Menschen in der Aula des Gymnasiums anwesend sein. Andere Interessierten sollten deswegen nicht ausgeschlossen werden – die Veranstaltung wurde auch durch ein Livestream über die App „Zoom Meeting“ angeboten, in dem ungefähr 20 Menschen teilnahmen. Auch Fragen konnten über einen Chat-Raum gestellt werden, die dann vom Moderator in der Aula vorgelesen wurden. Das Ziel des Abends war nicht nur die bisherige Arbeit für den Klimaschutz in Erfurt darzustellen, sondern auch über nötige Änderungen nachzudenken und die Bürger dabei miteinbeziehen.

Die 2012 festgelegten Klimaziele und ihrer Umsetzung wurden unter der Lupe gestellt

Der Abend war als ganzer interaktiv konzipiert: Als erstes stellte Andreas Horn, Abgeordneter im Dezernat Sicherheit und Umwelt, die 2012 festgelegte Klimaziele der Stadt vor. Dabei ging es um die Senkung der CO 2 -Emissionen um mindestens 85 %, mehr Bepflanzung von Bäumen in der Stadt und die Steigerung der Attraktivität des Fahrradfahrens. Im Anschluss dazu war ein kurzer Film zu sehen, wo Unternehmer, Aktivisten und Bürger Erfurts ihre Meinungen zum Klimaschutz geäußert haben.

Die interaktive Aufarbeitung der Untersuchung stand im Vordergrund

Bevor die Mitarbeiterin von Arcadis die Evaluation präsentierte, wurde das Publikum sowohl zu Hause als auch in der Aula gebeten, anhand einer Webseite Mehrfachauswahl-Fragen von ihrem Handy oder Computer zu beantworten. Befragt wurden Einschätzungen über den Umfang der Erzeugung von Strom und erneuerbare Energie im Jahr 2018 und über die größte Quelle der Klimaverschmutzung in der Stadt. Nachdem die Ergebnisse auf der großen Leinwand im Saal gezeigt wurden, folgten die tatsächlichen Antworten in der Evaluation – denn eben diese waren die Haupterkenntnisse der Untersuchung: In der Strom-Erzeugung scheidet Erfurt Deutschlandweit mit 70 % gut ab, das Ziel der vollkommenen Selbsterzeugung ist aber noch nicht geschafft. Bei den größten Verursachern der Klimaverschmutzung waren überraschenderweise alle drei untersuchten Sektoren, Haushalte, Industrie und Dienstleistung, ähnlich stark beteiligt. Bei allen bisherigen Bemühungen für den Klimaschutz waren positive Entwicklungen zu sehen, dennoch bleibt das Ziel weit entfernt. In einer anschließenden Panel-Diskussion zwischen Erfurter Unternehmer, Spezialisten und Stadtvertretern wurden die bisherigen Maßnahmen und deren Erfolge hauptsächlich in den Bereichen Energie, Stadtplanung und Verkehr behandelt.

„Es wird nicht genug gemacht“ – die Bürger zeigten ihre Unzufriedenheit

Endlich war das Publikum dran. Die meisten Fragen hatten eher den Charakter von kritischen Kommentaren in denen die Unzufriedenheit der Menschen auffiel. Etwas gereizt wurde darauf hingewiesen, dass die Evaluation sich nicht genug mit den sozialen Aspekten der Klimaverschmutzung beschäftige. Das klimafreundliche Agieren der Stadt klinge schön und gut, aber gemacht, wird viel zu wenig. Auch viele Verbesserungsvorschläge wurden in den Fragen eingebaut. Eine Kommunikation zwischen Publikum und Panel erfolgte trotz Spannung.

Kritik und Empfehlungen der Erfurter können in dem Klimaschutzkonzept übernommen werden

Jörg Lummitsch, Leiter der Umwelt- und Naturschutzamt, bedankte sich für die Anregungen der Bürger. Er betonte, dass weitere Kritik in den nächsten 14 Tagen der Stadt per Post oder E-Mail geschickt werden soll, die dann zusammen mit der Evaluation analysiert werden und das Klimaschutzkonzept erweitern sollen.

klimaschutz@erfurt.de