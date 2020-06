Erfurt. In Erfurt wird die nächste Baustelle aufgemacht. Diesmal ist die Krämpferstraße betroffen.

Krämpferstraße drei Wochen gesperrt

In der Zeit vom 5. bis voraussichtlich 26. Juni kommt es in Erfurt aufgrund einer Asphaltsanierung zu einer Vollsperrung der Krämpferstraße ab Brücke Flutgraben bis zum Juri-Gagarin-Ring für den Individualverkehr. Darüber informierte am Mittwoch die Erfurter Stadtverwaltung.

Die Straßenbahn-Linie 2 sei davon nicht beeinträchtigt. Die Befahrbarkeit für die Bus-Linie 9 bleibe auch im Abendverkehr gewährleistet.

Die Haltestelle „Krämpfertor“ werde von Straßenbahn und Bus in beiden Richtungen regulär angefahren.