An der Erfurter Thomaskirche sind bis heute Spuren des Zweiten Weltkrieges sichtbar.

Kreuzweg durch Erfurt führt zu Spuren von Krieg und Zerstörung in der Stadt

Erfurt. Das ökumenische Angebot zweier Erfurter Kirchengemeinden richtet sich an alle Menschen. Der Kreuzweg soll zum Nachdenken und zum Austausch einladen.

Für diesen Sonntag, 26. März, laden die evangelische Thomasgemeinde und Mitglieder der ehemaligen Crucis-/Wigbertgemeinde in der heutigen katholischen Laurentiusgemeinde zu einem Stadtkreuzweg ein. Dieser wird jährlich zwei Wochen vor Ostern veranstaltet.

An drei Stationen, die in der Stadt Erfurt Zeugnis geben von Krieg, Vertreibung, Diskriminierung und Gewalt, sollen Impulse zum Nachdenken über die konkrete Geschichte des Ortes angeboten werden. Zudem wird gemeinsam gesungen und gebetet, teilen die Veranstalter mit.

Die Wege zwischen den Stationen bieten die Möglichkeit zum Stillwerden oder zum Gespräch untereinander. Beginn ist um 14 Uhr an der Thomaskirche, an der die Wunden der Bombardierung Erfurts vom 31. März 1945 noch sichtbar sind. Weitere Stationen sind die Crucis-Kirche im Klostergang und die Wigbertkirche am Alten Angerbrunnen.

Die beiden Gemeinden laden alle Interessierten, unabhängig von ihrer religiösen Herkunft, zur Teilnahme ein.

Stadtkreuzweg, 26. März, 14 Uhr, Treffpunkt Thomaskirche