Krisenmodus in Erfurt

Erfurt. Das Mantra (heilige Formel) zum Heiligabend heißt dieses Jahr: „Gesunde Feiertage". Über sieben Dutzend Mal verpackte ich diesen Wunsch in Festtagsgrüße. Leider ohne Erfüllungsgarantie.

Wegen "Corona" entfielen Adventsrituale, dafür belebten viele die Tradition des Briefeschreibens neu. Danke auch den Zustellern sowie Paketboten fürs Durchhalten damit beispielsweise Heimbewohner trotzdem Zuwendung erfahren, Freude auspacken.

Dem intensiven Post-Dienst verdanke ich trotz Kontaktbegrenzungen gar neue Bekanntschaften. Ich wurde Stammkunde in einem Tabakladen – obwohl ich gar nicht rauche. Aber: Dort gibt es ein versiertes Post-Team. Bleibt nun die "stille Nacht" an sich, wörtlicher als in den Vorjahren kriegt die Sehnsucht nach Besinnlichkeit mal eine echte Chance. Leben wir die neuen Trends aus: Wir schenken uns nichts. Gesundheits-Bewusste oder Vegetarier ignorieren die Weihnachtsgans. Singen ist abgesagt, so merkt keiner die Textlücken.

Was bleibt, sind Gespräche, nun am Telefon. Und das Mantra für "Gesunde Feiertage". Verschenken wir Abstand und Disziplin. Dann zieht wirklich Freude durch jedes Haus. Über Weihnachten hinaus. Denn es gibt eine Verbindung zwischen Feiern und Leiden: In den beiden Worten sind vier der sechs Buchstaben identisch. Jedoch sind die Aussagen völlig gegensätzlich. Übrig bleiben F wie Fallzahlen, R wie Reproduktionsfaktor, L wie Langzeitwerte und D wie Damoklesschwert.