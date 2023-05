Lkw stoßen bei Erfurt zusammen - Landstraße komplett gesperrt

Erfurt/Klettbach. Zwei Lkw sind bei Erfurt zusammengestoßen. Die Landstraße zwischen Klettbach und Haarberg musste daraufhin komplett gesperrt werden. Beide Fahrer wurden ins Krankenhaus gebracht.

Wegen eines Verkehrsunfalls musste am Montagabend die Landstraße zwischen Klettbach und dem Haarberg komplett gesperrt werden. Ein 38-jähriger Lkw-Fahrer war laut Polizei an der Anschlussstelle Erfurt-Ost von der Autobahn abgefahren und wollte an der grünen Ampel nach links in Richtung Erfurt abbiegen. Zeitgleich kam allerdings von rechts ein 45-jähriger Lkw-Fahrer, der aus bisher ungeklärter Ursache bei Rot über die Kreuzung gefahren sei. Die beiden Sattelzugmaschinen stießen zusammen.

Dabei kam der 45-Jährige mit seinem Lkw von der Straße ab und stieß gegen eine Leitplanke. Beide Männer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 35.000 Euro. Beide Lkw mussten abgeschleppt werden.

Die Polizei stellte vor Ort fest, dass der 45-Jährige betrunken war. Er muss nun mit einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

