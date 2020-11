Lüftungssystem für Erfurter Klassenzimmer

Sozialdezernentin Anke Hofmann-Domke spricht von einer derzeit „relativ angespannten“ Corona-Situation in Thüringens Landeshauptstadt. Zwar sei der Inzidenzwert auf aktuell 70 gesunken, von einer Entspannung könne aber nicht die Rede sein. Vor allem mit Blick auf Schulen und Kindertagesstätten gebe es eine hohe Verunsicherung – nicht nur bei Kindern, Jugendlichen und Eltern, sondern auch bei dem pädagogischen Personal.

Am vergangenen Freitag waren ihrer Aussage nach 18 Schulen und drei Kitas in irgendeiner Form von Quarantäne betroffen.

Regelbetrieb so langewie möglich erhalten

„Es ist schwierig, die Kontakte nachzuvollziehen und bis zur Quelle vorzudringen“, sagt die stellvertretende Bürgermeisterin. „Lehrer und Schulleiter fragen sich, ob sie etwas falsch gemacht hätten, die Schüler sind aufgeregt. Das ist eine schwierige Gemengelage.“

Ziel sei es stets gewesen, so lange wie möglich den Regelbetrieb aufrecht zu erhalten. Allerdings gebe es nicht das eine Hygienekonzept für alle Schulen, sondern müsse individuell für jede Schule gestaltet sein. Dazu zählen Faktoren wie etwa die Anzahl gefährdeter Personen, wie sind die räumlichen Bedingungen, welche pädagogischen Konzepte gibt es. „Das Gesundheitsamt hat sich im Sommer jede Schule angeschaut und nun müssen wir entscheiden, ob die hygienischen Maßnahmen reichen oder nicht.“

Letztlich trifft der Freistaat die Entscheidungen zur Organisation des Schulbetriebes, die Stadt als Schulträger ist lediglich für die baulichen Angelegenheiten zuständig. Eine dieser Angelegenheiten ist die Problematik des Lüftens. In einigen Schulen können die Fenster nur gekippt werden – was ein stoßartiges Lüften nicht ermöglicht. „Wir wissen um das Problem, die Schulleiter von 12 Schulen haben uns kontaktiert. Auch die Kreiselternvertretung wandte sich aufgrund dessen an uns“, sagt Anke Hofmann-Domke.

Kreiselternsprecher Armin Däuwel hatte im Zuge seiner Überlegungen, wie man die Situation in den Schulen verbessern könnte, im Internet Informationen zu einer Lüftungsanlage gefunden. „Das Max-Planck-Institut für Chemie hat eine Lüftungsanlage konstruiert, die sich mit Materialien aus dem Baumarkt nachbauen lässt“, sagt er. Kosten: etwa 200 Euro. Diese einfache Anlage entfernt nach Angaben des Instituts 90 Prozent potenziell Corona-haltiger Aerosole aus der Raumluft. „Ich habe bei dem Institut die Baupläne angefordert und auch bekommen und sie an die Stadtverwaltung gemailt.“

Test soll am Heinrich-Hertz-Gymnasium erfolgen

Anke Hofmann-Domke berichtet, Baudezernent Alexander Hilge habe die städtische Werkstatt beauftragt, zwei Exemplare nach dieser Bauanleitung zu entwerfen. „Am Mittwoch werden diese bei einem Treffen mit dem Amt für Bildung, dem Amt für Liegenschaften, der Kreiselternvertretung, dem Stadtelternbeirat und dem Jugendamt vorgestellt“, so die Sozialdezernentin. Ein erster Test, sagt Armin Däuwel, könne dann am Heinrich-Hertz-Gymnasium erfolgen.

„Es soll ein Signal gesetzt werden, dass, wenn man will, mit überschaubarem Aufwand Lösungen geschaffen werden können, um Schulräume ein bisschen sicherer zu machen. Dass die Stadt so schnell reagiert hat und gleich einen Prototypen baut, finde ich klasse“, betont der Kreiselternsprecher.