Die Polizei in Erfurt musste mehrfach zu einer Bar in der Innenstadt ausrücken, weil sich hier Männer gegenseitig mit Tierabwehrspray besprüht hatten.(Symbolbild)

Männer besprühen sich in einer Bar in Erfurt mit Tierabwehrspray

Nach Angaben der Polizei in Erfurt, versprühten im Toilettenbereich einer Bar in der Innenstadt ein 19 Jahre alter und ein 22-jähriger Mann Tierabwehrspray und Pfefferspray. Dadurch erlitten drei Personen Augenreizungen. Die hinzugerufene Polizei konnte bei den beiden Männer die Sprays feststellen und stellte diese sicher.

Später in der Nacht wurde die Polizei erneut in die Bar gerufen, in welcher sie abermals auf die zwei Männer traf, welche nun noch einen weiteren Komplizen mit dabei hatten. Die drei hatten bis zum Eintreffen der Polizei eine Fensterscheibe sowie eine Jalousie beschädigt. Als der Barbesitzer dazwischengehen wollte, sprühte einer der Männer eine Ladung Tierabwehrspray in dessen Richtung. Dadurch wurde der 58-Jährige leicht verletzt.

Des weiteren soll der dritte Täter mit einem herabgerissenem Hinweisschild versucht haben, den Barbesitzer damit zu schlagen. Dieser versuchte nun sich ebenfalls mit Tierabwehrspray zu verteidigen. Anschließend flüchteten die drei Täter.

Der 19-Jährige und der 22-Jährige konnten kurze Zeit später in der Umgebung von der Polizei gefasst werden. Sie mussten die Nacht im Polizeirevier verbringen.