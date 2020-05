Erfurt. Nachdem ein 32-Jähriger in Erfurt am Sonntagmorgen offensichtlich brutal zusammengeschlagen wurde, sucht die Polizei nun Zeugen zu dem Vorfall.

Mann brutal zusammengeschlagen – Polizei in Erfurt sucht Zeugen

Demnach fand eine Polizeistreife vom Inspektionsdienst Nord am frühen Sonntagmorgen am Talknoten in Erfurt einen schwer verletzten Mann. Dieser hatte vor allem im Gesicht schwere Verletzungen. Über das, was ihm zugestoßen ist, konnte der 32-Jährige laut Polizei nur vage Abgaben machen.

Woran er sich noch erinnern konnte war, dass er gegen 3 Uhr in der Magdeburger Allee von drei männlichen Personen angegriffen und dabei mehrfach Schläge und Tritte ins Gesicht abbekommen hatte.

Die Polizei sucht nun in diesem Zusammenhang dringend Zeugen, welche die Tat beobachten haben und Hinweise zu den Angreifern machen können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0361/7840-0 zu melden.