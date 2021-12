Mann in Erfurter Hotel mehrmals ins Gesicht geschlagen und beraubt

Erfurt. Nach einem Angriff in Erfurt sucht die Polizei Zeugen. Mehrere Unbekannte haben am Samstagabend einen jungen Mann angegriffen und ihn geschlagen. Außerdem vermeldet die Polizei noch diese Vorfälle.

Stark betrunken Unfall gebaut

Freitagabend befanden sich Polizeibeamte aufgrund einer Veranstaltung am Anger in Erfurt. Dabei beobachteten sie einen Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Fußgänger, welcher glücklicherweise nur leicht verletzt wurde. Bei der Unfallaufnahme stieg den Beamten deutlicher Alkoholgeruch aus Richtung des Fahrradfahrers entgegen. Der 41-Jährige brachte es auf einen Wert von 1,55 Promille. Gegen den Mann wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Mann mehrmals ins Gesicht geschlagen und beraubt

Samstagabend gegen 20 Uhr kam es in einem Hotel in Erfurt-Linderbach zu einem Streit zwischen mehreren Personen. Dieser eskalierte. Dabei wurde ein 29-jähriger Mann aus der Personengruppe heraus durch einen unbekannten Täter mit mehreren Schlägen im Gesicht verletzt. Anschließend entriss der Täter seinem Opfer das Mobiltelefon und entfernte sich in unbekannte Richtung. Trotz einer sofortigen Fahndung konnte die Personengruppe rund um den Täter nicht aufgegriffen werden. Die Polizei ermittelt wegen einer Raubstraftat.