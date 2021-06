Mann rastet aus und greift Polizisten in Erfurt an - Unbekannte legen Feuer in Hochhaus

Erfurt Das sind die Meldungen der Polizei für Erfurt.

Aufgrund eines Familienstreites am Mittwochabend ist die Polizei in der Carl-Zeiß-Straße in Erfurt angerückt. Wie die Polizei mitteilte, war ein 27-jähriger Mann in der Wohnung ausgerastet. Er hatte verschiedene Einrichtungsgegenstände umher geworfen und dabei 1.000 Euro Sachschaden verursacht.

Der betrunkene Mann zeigte sich wenig erfreut über den Besuch der Ordnungshüter. Er attackierte die Beamten mit Schlägen und Tritten. Außerdem bespuckte er sie und versuchte sie zu beißen. Auch auf dem Polizeirevier ließ sich der Mann nicht beruhigen. Er trat mehrfach nach den Polizisten und beleidigte sie. Aufgrund seines psychischen Zustandes wurde er schließlich in eine Klinik eingewiesen.

Unbekannte legen Feuer in Erfurter Wohnhaus

Polizei und Feuerwehr sind am Mittwochabend in die Prager Straße von Erfurt ausgerückt. Gegen 23:20 Uhr hatten Anwohner laut Polizeiangaben einen Brand in der 9. Etage eines Wohnhauses gemeldet.

Nach ersten Erkenntnissen hatte eine unbekannte Person im Haus ein Feuer gelegt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, sodass eine Evakuierung des Hauses nicht erforderlich war.

Durch die Flammen wurden der Boden und eine Tür beschädigt sowie der Hausflur verrußt. Zur genauen Schadenshöhe können gegenwärtig keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen schwerer Brandstiftung.

Das könnte Sie auch interessieren: