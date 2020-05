All das fand die Polizei in der Wohnung des Studenten.

Erfurt. Ein Zeugenhinweis hatte Polizisten in der vergangenen Nacht in die Wohnung des 25-Jährigen geführt, aus der bereits starker Marihuanageruch drang.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Marihuana-Zucht als Hobby - Polizei durchsucht Wohnung von Gartenbau-Student

Ein Gartenbau-Student hat in Erfurt offenbar seinen Berufszweig falsch interpretiert. Ein Zeugenhinweis hatte Polizisten in der vergangenen Nacht in die Wohnung des 25-Jährigen geführt. Laut Polizei drang starker Marihuanageruch aus den vier Wänden des Mannes.

Die Polizisten stellten in der Wohnung des Studenten schließlich über 100 Gramm Marihuana, Pilze, eine Zimmeraufzucht und mehrere hundert Euro Bargeld sicher. Der junge Mann gab an, nur seinem Hobby nachgegangen zu sein. Gegen ihn wird nun wegen Drogenhandel ermittelt.

Weitere Polizeimeldungen aus der Region