Marion Walsmann gibt CDU-Kreisvorsitz ab

25 Jahre lang hat Marion Walsmann die Erfurter CDU durch Höhen und Tiefen manövriert. Nun will die 56-Jährige zur Gesamtmitgliederversammlung im Januar nicht erneut für den Kreisvorsitz kandidieren, um sich voll und ganz auf ihr Mandat im Europaparlament konzentrieren zu können. Ihrem Team wünscht sie für die Nachfolgesuche an 18. Januar eine „neue Handschrift und einen klaren Kompass“. Für den Erneuerungsprozess der CDU sollten junge Menschen die Chance bekommen, sich in dieser verantwortungsvollen Aufgabe zu beweisen.