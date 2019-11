Erfurt Erfurt Der Evangelische Kirchenkreis Erfurt lädt am Sonntag, 10. November, 16.45 Uhr, zur Martinsfeier für Kinder in die Augustinerkirche ein. Dort treffen sich Kinder aus Kindergärten und Schulen, aber auch ...

Martinsfeier des Kirchenkreises

Der Evangelische Kirchenkreis Erfurt lädt am Sonntag, 10. November, 16.45 Uhr, zur Martinsfeier für Kinder in die Augustinerkirche ein. Dort treffen sich Kinder aus Kindergärten und Schulen, aber auch Eltern und Begleiter, um an Martin von Tours und Martin Luther zu erinnern. Dieses Jahr geht es außerdem ums Puzzeln. Was hat das denn nun wieder mit Martin und Martin zu tun? „Passt. Ich bin ein Teil vom Ganzen“ – so steht es auf dem Plakat. Die beiden Martins und ein ganz spezieller Gast haben dazu einiges zu sagen. Am Ende können alle mit ihren Laternen zur ökumenischen Feier um 18 Uhr auf den Domplatz gehen.