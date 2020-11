Masken für Brote, Blumen und Menschen

Die Corona-Zeit hat zu einer Vielfalt neuer Schilder in der Erfurter Altstadt geführt. Wo sonst nur Öffnungszeiten an den Eingangstüren der Geschäfte zu lesen sind, wird nun auch auf die Maskenpflicht hingewiesen – und das auf unterschiedliche Weise. Die Bildsprache der Piktogramme variiert vom neutralen Kopf mit Maske bis hin zu selbstgemalten Hinweisen.

Handgemalt erinnert das Schild am „Clärchen“ an die Maskenpflicht.

Der Mund-Nasen-Schutz ist bei einem einfachen Stadtspaziergang in so vielen Variationen zu sehen, dass dies bei einigen Ladeninhabern wohl dazu führte, sich mit etwas Besonderem aus dem Mundschutz-Schilderwald abzuheben. So gibt es neben den Bildern einer einzelnen Maske, die mal mit und mal ohne menschlichen Träger abgebildet wird auch andere Dinge, denen das dünne und schützende Stöffchen angezogen wird.

An einigen Bäckerfilialen am Anger und in der Marktstraße blicken staunend schauende Brote dem Betrachter mit Mundschutz entgegen und lassen die Frage offen, an welcher Stelle des Laibes dieser eigentlich befestigt ist. Ähnlich verhält es sich mit einer Pflanze, die an der Tür eines Blumenladens mit Maske vorn am Blütenkopf zum Tragen einer Maske auffordert.

Von Handmade bis zum Filmzitatist alles dabei

Zumeist nach Vorlage aus dem Netz ausgedruckt, fallen die handgemachten Exemplare wie das selbstgemalte Mädchen an der Tür des Lokals „Clärchen“ in der Meienbergstraße besonders ins Auge und gestalten die Verpflichtung zur Mund-Nasen-Bedeckung ein wenig sympathischer.

Die Abbildung des grimmig guckenden Mannes mit maulkorbähnlicher Konstruktion um den Kopf (die Figur Bane aus der Batman-Saga), die am Comiccafé am Hirschgarten zu sehen ist, ruft da schon andere Ersteindrücke hervor.

Am Bäckerladen weist ein Brot statt ein Mensch auf die Maske hin. Foto: Kathleen Kröger

Auffällig ist, dass sich das Geschlechterverhältnis der Maskenträger die Waage hält: mal sind es Männer, mal Frauen, die als Illustration herhalten. Auch der sprachliche Umgang mit der Regel für das Betreten von Geschäften könnte unterschiedlicher nicht sein: Wo an der Postbank mit einem dahingeschleuderten „Tragepflicht!“ recht harsch ausgerufen wird, nehmen sich viele Läden noch Zeit für ein höflicheres „Bitte Maske tragen“. Vereinzelt findet sich zwischen den Wortgruppen auch der ganze Satz „Bitte tragen Sie einen Mund-Nasen-Schutz“. Ein Modegeschäft am Anger fügt dem ganzen dann mit „es ist zu deinem Schutz und zum Schutz aller anderen“ sogar noch eine Erklärung und ein kleines Herz hinzu. So unterschiedlich kann Kommunikation also sein.