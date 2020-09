Mehr Zeit für Studienanmeldung in Erfurt

An der Fachhochschule Erfurt sind die Bewerbungsfristen zum Wintersemester für einige Studiengänge bis 20. Oktober 2020 verlängert worden. Da in diesem Jahr die Abitur- und die Bachelorzeugnisse erst später an die Absolventen ausgegeben werden konnten, erhielten durch den verlängerten Bewerbungszeitraum die Interessierten an einem Studium an der Fachhochschule Erfurt die Möglichkeit dennoch im Wintersemester zu starten, so Frank Setzer, Vizepräsident für Studium und Lehre.