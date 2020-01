Polizeieinsatz am Sonntagmorgen in der Straße „An der Lache“.

Erfurt. Eine Auseinandersetzung zwischen etwa 20 Personen hat am Sonntag einen großen Polizeieinsatz in Erfurt ausgelöst.

Messerattacke in Erfurt: 26-Jähriger in Rücken gestochen – Staatsanwaltschaft ermittelt

Der Bereich um den Asia-Großmarkt in Erfurt „An der Lache“ ist weiträumig abgesperrt. Die Polizei sichert hier am Sonntag einen Tatort. Denn die Lage ist auch am Nachmittag noch unübersichtlich. Das wird schon daran deutlich, dass von der Polizei keinerlei Informationen darüber gegeben werden, was hier passiert ist – das übernimmt die Erfurter Staatsanwaltschaft vollständig.

Denn die ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Das bestätigt Behördensprecher Hannes Grünseisen auf Anfrage. Ob wegen versuchten Mordes oder versuchten Totschlages ermittelt wird, dazu sagt er noch nichts. Zu unklar scheint auch Stunden nach der Alarmierung der Polizei die Lage noch. Bekannt sei bislang, dass es in den frühen Morgenstunden des Sonntags zu einer „körperlichen Auseinandersetzung“ zwischen 20 Personen aus Eritrea vor dem Gebäude gekommen sei. Die hatten mutmaßlich vorher zusammen gefeiert, erfährt diese Zeitung. Was dann zur Eskalation geführt hat? Ging es um Drogen? Sind andere kriminelle Geschäfte der Hintergrund oder gab es lediglich eine Meinungsverschiedenheit? Bisher gibt es dazu keine Erkenntnisse. Beamte der Polizei sicherten bis zum Sonntagnachmittag Spuren am Tatort. Foto: MARCUS SCHEIDEL / Marcus Scheidel Wohl aber darüber, was sich zugetragen hat. Die Staatsanwaltschaft erklärt, dass gefährliche Werkzeuge bei der körperlichen Auseinandersetzung im Spiel gewesen seien. Mit Betonpflanzkübeln haben die Personen offenbar aufeinander eingeschlagen. Mindestens ein Messer war darüber hinaus ebenfalls im Spiel. Die Staatsanwaltschaft bestätigt, dass einem 26-Jährigen ein Messer in den Rücken gestochen wurde und die Klinge stecken geblieben ist. Der Mann wurde schwer verletzt. Über weitere Verletzte ist bisher nichts bekannt. Ermittelt wird derzeit „gegen vier namentlich bekannte Beschuldigte“, sagt Hannes Grünseisen. Alle vier seien Eritreer. Bis zum Nachmittag sichert die Polizei Spuren am Tatort, hat mehrere Stellen nummeriert und fotografiert mehrere Details auch einige Meter abseits des besagten Objektes, in dem die Feierlichkeit stattgefunden haben soll. Weitere Blaulichtmeldungen