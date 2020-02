Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Michael“ unterstützt nun „Barbara“ – Neue Blitzgeräte für Erfurt

Am 25. Februar wird in Erfurt eine neue stationäre Geschwindigkeitsmessanlage in Betrieb gehen. Die städtische Ordnungsbehörde hat sich für die Häßlerstraße als Standort entschieden. Zwischen den Hausnummern 6 und 8 stehend, wird die Blitzanlage in Zukunft den Verkehr hier in beide Fahrtrichtungen kontrollieren, teilt die Stadt auf ihrer Homepage mit.

Im Fokus der Kontrollen steht laut Bürgeramt der Schutz von Schülerinnen und Schülern der Grundschule 18 sowie der Regelschule 3. Hinzu kommt das hier in unmittelbarer Nähe stehende Alten- und Pflegeheim sowie ein Ärztehaus. Erlaubt ist in diesem Bereich eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern. Man erhoffe sich durch diese Maßnahme eine Erhöhung der Sicherheit von Fußgängern, die hier die Häßlerstraße überqueren müssen.

Im Gegenzug dafür wird die Messsäule auf dem Juri-Gagarin-Ring abgebaut. Ob an dieser Stelle irgendwann eine neue Säule aufgebaut wird, stehe derzeit noch nicht fest.

Ab Mitte März wird dann der Messanhänger „Michael“ seine bereits in Erfurt tätige Kollegin „Barbara“ unterstützen. Die Namen für die Blitzer hat sich nach Angaben der Stadt deren Hersteller so ausgedacht. Barbara ist seit November 2019 im gesamten Stadtgebiet schon zum Einsatz gekommen. Der erste Arbeitsplatz für Michael wird demnach die Rudolstädter Straße in Urbich sein.

Bewohner des Erfurter Stadtteils hatten zuvor regelmäßig von „deutlichen Geschwindigkeitsüberschreitungen“ berichtet. Das Bürgeramt wird auch weiterhin entsprechende Hinweise entgegennehmen und auswerten.

Wie sehr die Stadt auf Hinweise ihrer Bürger eingeht, machte sie Anfang Februar deutlich. Da ging nämlich in der Heinrichstraße eine neue Blitzanlage in Betrieb. Bei der Anlage handelt es sich um einen Doppelblitzer, welcher in zwei Richtungen kontrolliert und außerdem Rotverstöße registriert.